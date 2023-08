Treviglio, è cominciata la stagione 2023-2024

By

Il raduno della Gruppo Mascio Blu Basket al PalaFacchetti di Treviglio è accolto dal calore di oltre un centinaio di tifosi. Il presidente Stefano Mascio e il coach Alessandro Finelli danno il via alla nuova stagione sportiva, rispondendo alle curiosità dei giornalisti presenti. Dopo le visite mediche di rito, la squadra inizia a lavorare tra palestra e parquet. L’intera comitiva biancoblù raggiungerà Schilpario (nella bergamasca Val di Scalve) per un periodo di ritiro dal 21 al 27 agosto, durante il quale le sedute di allenamento si terranno al locale PalaGhiaccio.

«È sempre molto emozionante ripartire – ha esordito il presidente Mascio – sono contento di trovare una squadra alla cui costruzione mi sono dedicato personalmente, insieme al d.s. Infante e all’allenatore Finelli. Con la mia famiglia abbiamo deciso di continuare il progetto che ci lega sempre più alla Blu Basket, che sta crescendo in termini di seguito, di visibilità e di passione ben oltre il territorio trevigliese. L’obiettivo resta quello di portare questa società, che fa già parte dell’élite della pallacanestro italiana, nella massima categoria. Stiamo lavorando in questa direzione».

«Sono molto motivato di iniziare questa nuova avventura – ha detto coach Finelli – in compagnia di un gruppo di persone dal profondo valore tecnico e umano. Abbiamo deciso di continuare sulle ottime basi costruite nella passata stagione, andando ad inserire giocatori di qualità, che abbiano come motivazione principale la squadra rispetto al proprio ego. Sono rimasto molto colpito dalla disponibilità che i nuovi giocatori hanno dato al momento di coinvolgerli nel nostro progetto, che è quello di una realtà in crescita, con le giuste ambizioni e che vuole giustamente insistere sulla programmazione».

I CONVOCATI AL RADUNO DELLA BLU BASKET

Questo l’elenco dei giocatori presenti al raduno: Simone Barbante, Marco Giuri, Tommaso Guariglia, Federico Miaschi, Matteo Pollone, Brian Sacchetti, Luca Vitali. Nei prossimi giorni arriveranno l’italo-argentino Bruno Cerella e gli americani Terrell Harris e A.J. Pacher (appena diventato papà). Del gruppo fanno parte anche Giacomo Carpi e Andrea Guerci, provenienti dalla Blu Basket Academy, e Leonardo Falappi, tutti atleti del 2004.

LO STAFF

Questa la composizione dello staff biancoblù: Alessandro Finelli (coach), Simone Bianchi (vice allenatore), Lorenzo Maga (secondo assistente), Davide Bocci (preparatore atletico), Giacomo Strozzi (preparatore atletico), Marco Arienti (team manager), Luca Infante (direttore sportivo). L’equipe medico sportiva è composta da Maurizio Gelfi (medico sportivo), Flavio Azzola (consulente ortopedico), Davide Pavanelli (osteopata – coordinatore rehab e medical area), Davide Preziati (massoterapista – rehab e medical area), Monica Ubiali (mental coach).

L’ORGANIGRAMMA DELLA BLU BASKET

La società ha anche comunicato l’organigramma per la stagione 2023/24.

Stefano Mascio: presidente

Andrea Cortiana: vicepresidente

Aurelio Morelli: direttore generale

Euclide Insogna: club manager

Mascio Holding: amministrazione

Luca Infante: direttore sportivo

Marco Arienti: team manager

Alessandro Finelli: coach

Simone Bianchi: vice allenatore

Lorenzo Maga: secondo assistente

Davide Bocci: preparatore atletico

Giacomo Strozzi: preparatore atletico

Maurizio Gelfi: medico sportivo

Flavio Azzola: consulente ortopedico

Davide Pavanelli: osteopata – coordinatore rehab e medical area

Davide Preziati: massoterapista – rehab e medical area

Monica Ubiali: mental coach

Marco Vecchierelli: addetto arbitri

Guido Pozzi: direttore operativo

Francesco Minuzzo: segretario generale

Demis Gatti: responsabile marketing

Marco Quaglini: responsabile comunicazione

Paolo Taddeo: ufficio stampa – telecronista

Luca Antoniazzi: social media manager

Silvio Marini: produzione video

Samuele Motta: videomaker

Simone Raso: fotografo

uff.stampa blu basket treviglio