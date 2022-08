Treviglio, è scattata la nuova stagione

Con il raduno al PalaFacchetti inizia ufficialmente la stagione della Gruppo Mascio Blu Basket. Davanti ad un centinaio di tifosi presenti sulle tribune del palazzetto, il presidente Stefano Mascio, insieme al direttore sportivo Euclide Insogna e al coach Michele Carrea hanno presentato i progetti societari e sportivi. La formazione biancoblù, inserita nel Girone Verde del campionato di Serie A2, rimarrà a Treviglio fino a lunedì quando partirà per il ritiro a Chiavenna dove starà fino a venerdì 26 agosto.

«È molto bello vedere i ragazzi in campo – dice il presidente, Stefano Mascio –, con i loro primi sorrisi e con la loro voglia di farsi trovare pronti per l’inizio della stagione. Abbiamo la consapevolezza che sarà un campionato più duro dell’anno scorso, perché ci sono molte società che ambiscono a un ruolo di primo piano in Serie A2. Noi ce la metteremo tutta per fare una stagione di alto livello».

«Ci sono tanti volti nuovi – aggiunge Euclide Insogna, direttore sportivo – sia tra i giocatori sia nello staff tecnico, fisico e medico-sanitario. Sarà un campionato competitivo con molte società che si sono organizzate alzando la qualità, anche in vista delle sei retrocessioni. Abbiamo scelto giocatori guardando l’aspetto tecnico, ma anche il profilo umano».

«Il club, che ringrazio– commenta il coach, Michele Carrea –, ha fatto un enorme sforzo per portare la struttura a un livello più alto, non solo come gruppo giocatori, ma anche per lo staff tecnico-organizzativo. Ognuno di noi non ha mai smesso di lavorare durante l’estate per farci trovare più pronti possibile all’inizio di questa nuova avventura. Vogliamo dare soddisfazione a noi stessi, alla gente di Treviglio e alla proprietà».

I convocati

Questo l’elenco dei giocatori convocati: Soma Abati Touré, Davide Bruttini, Bruno Cerella, Jason Clark, Santiago Corona, Marco Giuri, Eric Lombardi, Pierpaolo Marini, Lorenzo Maspero, Leonardo Resmini, Brian Sacchetti, Travis Taylor. Al gruppo sono aggregati Giacomo Carpi e Andrea Guerci.

Lo staff

Questa la composizione dello staff biancoblù: Michele Carrea (coach), Lorenzo Pansa (primo assistente), Lorenzo Bruni (secondo assistente), Davide Bocci (preparatore atletico), Marco Arienti (team manager), Maurizio Gelfi (medico sportivo), Davide Pavanelli (osteopata – coordinatore rehab e medical area), Davide Preziati (massoterapista – rehab e medical area), Monica Ubiali (mental coach), Valentina Segreto (nutrizionista).

Dopo i primi giorni di allenamento al PalaFacchetti e in piscina all’Ego Club, la squadra si trasferirà per un periodo di ritiro (dal 22 al 26 agosto) a Chiavenna (Sondrio).

Il programma della preseason.

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio