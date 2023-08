Treviglio, nel pomeriggio giocato lo scrimmage contro Brianza Casa Basket

La Blu Basket ha svolto il primo test amichevole stagionale con la Brianza Casa Basket Bernareggio, formazione militante in Serie B. Dopo una settimana di allenamenti presso il PalaGhiaccio di Schilpario, località turistica bergamasca della Val di Scalve, i biancoblù hanno condiviso un impegno con stimoli agonistici e applicazione dei primi schemi accennati durante le sedute di tattica. Nell’impianto sportivo scalvino si sono radunati oltre quattrocento appassionati, tra tifosi accorsi dalla Bassa Bergamasca e turisti che hanno stanno trascorrendo le proprie vacanze a Schilpario e dintorni.

Per il primo scrimmage stagionale, coach Alessandro Finelli ha potuto schierare in campo anche l’ultimo acquisto, lo statunitense Terrell Harris, che ha raggiunto i compagni proprio presso la sede del ritiro; unico assente, l’altro americano A.J. Pacher, che sta ultimando le pratiche per l’ormai imminente ritorno a Treviglio con la famiglia.

A margine dell’impegno amichevole e della prima settimana di lavoro, Finelli ha detto: «È stata un’esperienza utilissima nella quale abbiamo iniziato a conoscerci. A Schilpario siamo stati molto bene, accolti dal sindaco e dall’intera comunità e accuditi dal personale dell’Alpen Chalet. Sul campo abbiamo avuto ottime indicazioni: Harris si è già inserito ed è a suo agio nel gruppo. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori nuovi che stanno entrando nella squadra sia tecnicamente che umanamente, aiutati dai nostri quattro moschettieri reduci dallo scorso anno. Sono molto soddisfatto anche per il calore del pubblico, che ha riempito due tribune rinnovando il proprio entusiasmo e sostegno verso questa squadra».

«Abbiamo trascorso una settimana in un posto meraviglioso – ha aggiunto un presidente Stefano Mascio, molto soddisfatto – ricevendo da parte di tutti la miglior accoglienza possibile: un periodo di tempo che ci ha permesso di prepararci al meglio per l’inizio della stagione. È stata un’ottima esperienza: il gruppo, lo staff e tutta la famiglia biancoblù hanno vissuto in armonia. Sono momenti che servono per trovare la giusta alchimia. Abbiamo un gruppo di ragazzi intelligenti ed educati di cui sono orgoglioso».

Dopo il rientro a Treviglio, la squadra tornerà ad allenarsi al PalaFacchetti. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre alle 18:00, con un nuovo test amichevole (a porte chiuse) con il Basket Torino.

