Treviglio, notizie dall’infermeria: le condizioni di Vitali, Pacher, Giuri e Harris

La Gruppo Mascio Blu Basket comunica che in seguito agli accertamenti effettuati nei giorni scorsi, lโ€™atleta ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฉ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ soffre di una forte infiammazione alla capsula articolare primo raggio del piede sinistro con edema da sovraccarico del sesamoide. Il giocatore dovrร stare a riposo e non sarร a disposizione nella gara interna di domenica 17 dicembre (ore 18,30) con Torino; Vitali verrร rivalutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero.

In seguito agli esami strumentali e alle valutazioni ortopediche eseguite dallo staff medico sanitario, ๐—”.๐—. ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ soffre dalla gara con la Luiss Roma a causa di un trauma da impatto che ha evidenziato una infiammazione importante alla fascia plantare e del calcagno del piede destro. Il lungo americano, che ha dato prova di grande attaccamento ai colori della Blu Basket giocando con dolore, attualmente rimane precauzionalmente a riposo e verrร valutato lโ€™impiego solo prima del match di domenica.

Anche le situazioni di ๐—š๐—ถ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒ ๐—›๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜€ sono monitorate giornalmente dallo staff medico della Gruppo Mascio Blu Basket in seguito ai traumi riportati nella gara di domenica scorsa. I giocatori rimangono a riposo e sono sottoposti a terapie e lavoro differenziato.

Uff stampa Blu Basket Treviglio