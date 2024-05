Treviglio, patron Mascio annuncia: “Mi sento solo, andrò a Orzinuovi”

By

«Oltre ad essere un imprenditore e un presidente, sono anche un padre. Viste le ultime vicende non piacevoli accadute al PalaFacchetti, al Blu Point e addirittura sotto la mia azienda a Mornico al Serio, ho deciso di annullare la conferenza stampa odierna.

Il palazzetto era un momento di incontro, sorriso e divertimento, oggi vedere mia figlia spaventata dopo aver letto i vari striscioni mi ha fatto riflettere. Ancor più quando sono passato davanti all’azienda trovando il messaggio che mi era stato recapitato. Comunico un nuovo progetto imprenditoriale che punta a dare maggior solidità e ambizioni alla società che avrà come nuova sede Orzinuovi. Personalmente non voglio più sostenere da solo l’onere di una serie A2, per tale motivo unirò le forze con nuove realtà imprenditoriali che hanno creduto nel nostro progetto garantendo un sostegno economico importante.

Il progetto Blu Basket seppur, nel tempo, condiviso da tanti non ha trovato supporto reale e continuo. Mi sono sentito e mi sento lasciato solo, anche dalle Istituzioni. Continuerò a differenza di quanto leggo da più parti nel progetto Academy, il nostro settore giovanile voluto da me e dalla mia famiglia due anni fa che ha raggiunto traguardi sul campo e ha visto avvicinarsi alla palla a spicchi tanti ragazzi, alcuni dei quali attenzionati dalle nazionali giovanili.

Resterò sempre a disposizione della collettività trevigliese non sottraendomi a eventuali incontri».

UFF. STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO 1971