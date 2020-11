Treviglio, tutte le gare in differita su Seila TV

L’emittente, visibile sul canale 216 del digitale terrestre e, in streaming e on-demand, sulla webtv www.seilatv.tv, in sinergia con l’Area Comunicazione del Club, offrirà ai tifosi della Blu Basket la possibilità di rivedere in differita tutte le gare della squadra di coach Cagnardi. Il ricco palinsesto, inoltre, sarà completato dal ritorno sul grande schermo di “Ora Basket”, magazine curato e condotto da Paolo Taddeo e da tutti gli approfondimenti settimanali prodotti dalla Blu Basket.

SeilaTv è un’emittente giovane ed innovativa, che offre trasmissioni di alta qualità indirizzate ad un pubblico variegato. Seilatv è cronaca, informazione, attualità, politica, divertimento, intrattenimento, cultura, approfondimento, sport, religione e curiosità.

Paolo Cernuschi, Presidente di SeilaTv ha così commentato la partnership con la Blu Basket: “Sono orgoglioso di ospitare sulla mia emittente la Blu Basket. Una squadra straordinaria cui auguro di essere ancora una volta protagonista in un campionato coinvolgente per i tifosi e i telespettatori”.

Il resp. Comunicazione della Blu Basket, Vittorio Massa ha ribadito l’importanza dei media partner: “In un periodo storico come quello che stiamo vivendo la nostra mission è quella di poter coinvolgere il nostro pubblico nonostante gli sia preclusa la possibilità di assistere dal vivo alle gare. Una comunicazione costante, ampliata anche a collaborazioni come quella con SeilaTv, permetteranno ai nostri tifosi di essere comunque informati costantemente sulle nostre attività”.

Uff. Stampa BCC Blu Basket Treviglio