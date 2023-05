By

Vanoli Basket comunica che, a causa del problema muscolare riscontrato dall’atleta Travor Lacey nel corso di gara 2 della serie di semifinale e a seguito degli esami strumentali effettuati in data odierna, il giocatore non prenderà parte a gara 3 in programma venerdì 2 giugno a Bologna e, a partire da oggi, il suo recupero verrà valutato quotidianamente dallo staff medico della società.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket