Tutto su Stella Azzurra Roma-Vanoli Cremona, anticipo del venerdì nel girone Verde

CALENDARIO

Anticipo del venerdì sera nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West: a Guidonia Montecelio si affrontano Stella Azzurra Roma e Vanoli Cremona.

Venerdì 2 dicembre, ore 20.30

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Vanoli Basket Cremona

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Vanoli Basket Cremona 14 7 1 Acqua S.Bernardo Cantù 14 7 1 Gruppo Mascio Treviglio 12 6 2 Urania Milano 10 5 4 Reale Mutua Torino (-3 punti) 9 6 2 Novipiù Monferrato Basket 8 4 4 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 4 Moncada Energy Agrigento 8 4 5 2B Control Trapani 6 3 5 UCC Assigeco Piacenza 6 3 6 Ferraroni Juvi Cremona 4 2 5 Kienergia Rieti 4 2 6 E-Gap Stella Azzurra Roma 0 0 8

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA – VANOLI CREMONA

Dove: Palasport, Guidonia Montecelio (Rm)

Quando: venerdì 2 dicembre, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Perocco, Bertuccioli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3FhPM91

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La prossima partita casalinga ci vede affrontare una delle favorite per la vittoria finale del campionato. La Vanoli Cremona si presenta a Guidonia Montecelio con un record di 7-1 e con una apprezzabile compattezza tecnica e emotiva. Noi dobbiamo avere il desiderio di competere contro i migliori, di proseguire nel nostro percorso di crescita, consapevoli che i miglioramenti sono evidenti. Dobbiamo continuare a seguire la strada intrapresa, lavorare in silenzio e avere il piacere di sfidare ogni avversario ogni giornata”.

Riccardo Salvioni (giocatore) – “Sappiamo che sarà una partita molto difficile: la squadra di Cremona, costruita per il salto in Serie A, può contare su un roster molto valido sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico. Siamo consapevoli del fatto che dovremo fare una partita molto intensa e sfruttare le nostre occasioni al meglio per ben figurare”.

Note – Nessuna nota particolare. Ex di giornata nel roster Vanoli Paul Eboua, Joseph Mobio e Kevin Ndzie, tutti con esperienze precedenti alla Stella Azzurra.

Media – Diretta in streaming su LNP Pass. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social della Stella Azzurra Roma (Facebook, Twitter e Instagram).

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “L’atmosfera del palazzetto e la partecipazione del nostro pubblico nell’ultima gara contro Monferrato ci hanno spinto a fare meglio. Sentiamo un entusiasmo crescente attorno a noi e questo ci aiuta notevolmente anche nella quotidianità. Stiamo spingendo maggiormente la transizione offensiva rispetto ad inizio anno e vogliamo continuare a spingere, con l’obiettivo di diminuire gli errori portati dalla corsa”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Tra gli attuali giocatori biancoblù, Paul Eboua e Kevin Ndzie provengono entrambi dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma. Joseph Mobio ha invece giocato la stagione 2016/17 con la maglia della Società capitolina.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP