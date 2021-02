Tutto sulle tre gare del mercoledì nel girone Verde: Torino-Verona, Biella-Bergamo e Orzinuovi-Tortona

Nella giornata di mercoledì 3 febbraio si giocano tre gare per il girone Verde di Serie A2 Old Wild West: Torino-Verona è recupero della 13^ giornata, Biella-Bergamo recupero dell’11° turno e Orzinuovi-Tortona anticipo della 19^ giornata.

Mercoledì 3 febbraio, ore 19.00

Torino: Reale Mutua-Tezenis Verona (recupero 13^ giornata)

Mercoledì 3 febbraio, ore 20.00

Biella: Edilnol-WithU Bergamo (recupero 11^ giornata)

Mercoledì 3 febbraio, ore 20.30

Orzinuovi: Agribertocchi-Bertram Tortona (anticipo 19^ giornata, sesta di ritorno)

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Bertram Tortona 24 12 1 Agribertocchi Orzinuovi 18 9 4 UCC Assigeco Piacenza 16 8 5 Novipiù JB Monferrato 16 8 5 Orlandina Basket

Capo d’Orlando 14 7 6 Apu Old Wild West Udine 14 7 7 Tezenis Verona 12 6 6 Urania Milano 12 6 7 Reale Mutua Torino 10 5 4 BCC Treviglio 10 5 7 Staff Mantova 10 5 8 2B Control Trapani 10 5 9 Edilnol Biella 8 4 9 WithU Bergamo 2 1 10

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

LE PARTITE

REALE MUTUA TORINO – TEZENIS VERONA

Dove: Pala Gianni Asti, Torino

Quando: mercoledì 3 febbraio, 19.00

Arbitri: Cappello, Rudellat, Praticò

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3ctefKu

QUI TORINO

Alessandro Iacozza (vice allenatore) – “Verona dopo un inizio difficile ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate. Squadra molto esperta, con tanti giocatori di categoria, guidati da coach Diana e l’assistant Comazzi, che hanno già vinto l’A2, a dimostrazione dell’ambizione di voler competere fino alla fine per la promozione. In attacco hanno tante soluzioni individuali ma anche una grande organizzazione di gioco che fanno di Verona uno dei migliori attacchi del campionato. Sappiamo di dover giocare contro una squadra forte, dovremo dare il massimo, affrontare con grinta le difficoltà mentali e fisiche per poter puntare alla vittoria”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. Copertura della gara su tutti i canali social della Reale Mutua Basket Torino (Instagram, Facebook, Twitter e Telegram).

QUI VERONA

Andrea Diana (allenatore) – “Contro Torino si alza l’asticella. Andiamo ad affrontare una squadra con grande talento e probabilmente il roster più forte del girone, per cui la classifica non deve farci ingannare. Hanno moltissime partite da recuperare e sono sicuro che porteranno molti risultati a loro vantaggio. Noi dal canto nostro abbiamo una serie di due vittorie veramente positiva, di carattere e personalità e il nostro obiettivo sarà entrare in campo con la stessa convinzione vista negli ultimi giorni”.

Bobby Jones (giocatore) – “Mercoledì scenderemo in campo a Torino contro una squadra con un roster di qualità. Proprio per questo ci aspettiamo una gara difficile ma questo ci deve dare forti motivazioni per continuare nella nostra striscia di vittorie. Noi arriviamo al match dopo cinque vittorie nelle ultime sei partite; il nostro processo di crescita è ancora in corso ma ogni successo che abbiamo conquistato ha portato positività e nuova forza a tutto il gruppo. Le avversità e i momenti difficili che abbiamo attraversato hanno dimostrato il vero carattere del team: siamo rimasti coesi e questo ci ha reso più forti”.

Note – Ancora assente Guido Rosselli, positivo al SARS-CoV2 anche all’ultimo tampone.

Media – Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass, Telenuovo proporrà la gara in differita giovedì alle ore 18.00 e alle ore 22.00.

EDILNOL BIELLA – WITHU BERGAMO

Dove: Biella Forum, Biella

Quando: mercoledì 3 febbraio, 20.00

Arbitri: Maschio, D’Amato, Marzulli

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2YBu6OU

QUI BIELLA

Iacopo Squarcina (allenatore) – “Siamo contenti della prestazione contro Torino, rientrare dopo il parziale subito nel terzo quarto non era per nulla semplice, ma l’abbiamo fatto con fiducia. Contro Bergamo è una partita cruciale, anche se è un campionato infinito. Sono una squadra del nostro livello e vogliamo strappare una vittoria a prescindere dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Siamo questi, ci alleniamo con intensità e siamo pronti a fare del nostro meglio”.

Note – Non ci sarà Lazar Lugic, fuori per almeno un mese a causa di una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. Da valutare Deontae Hawkins.

Media – L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e via radio su City4You, Official Radio dei rossoblù. Il match sarà trasmesso in diretta su ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, e in differita giovedì 4 febbraio alle ore 21.00.

QUI BERGAMO

Marco Calvani (allenatore) – “Nella gara contro Treviglio abbiamo patito la loro energia, soprattutto nel primo tempo. Eravamo un giro indietro, poi nel terzo quarto abbiamo rialzato la testa, grazie alle percentuali migliori al tiro. Gli ultimi 15 minuti sono stati positivi, abbiamo recuperato Matteo Parravicini, ma non possiamo permetterci il lusso che qualcuno manchi dal punto di vista della prestazione. Contro Biella sarà una gara importante, come di fatto lo sono tutte per noi; abbiamo bisogno di mettere punti in classifica, senza molti ragionamenti. I piemontesi hanno cambiato il loro assetto, ma la struttura è la stessa di inizio anno, quindi sappiamo quali sono i loro punti di forza. Sarà fondamentale non disperdere energie, visti i tanti impegni ravvicinati da qui alla metà di marzo, soprattutto a livello mentale”.

Note – Tutto il roster a disposizione di coach Calvani. Due gli ex della gara: Marco Laganà, in giallonero nella seconda metà della stagione 2017/2018, e Jeffrey Carroll, a Bergamo lo scorso campionato.

Media – Diretta streaming su LNP PASS. Diretta radiofonica sulla pagina Facebook di Bergamo Basket 2014 (@bergamobasket2014). Copertura della gara su tutti i canali social di Bergamo Basket 2014 (Facebook, Twitter, Instagram).

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI – BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBertocchi, Orzinuovi (Bs)

Quando: mercoledì 3 febbraio, 20.30

Arbitri: Gagliardi, Nuara, Valleriani

Andata: 82-90

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3afGYzG

QUI ORZINUOVI

Joel Fokou (giocatore, ala forte) – “Tortona è una formazione molto forte e strutturata. Sarà necessario fare il nostro massimo durante tutto l’arco della partita per compiere questa impresa. Ci stiamo tutti allenando duramente ogni giorno, con la volontà di crescere e di giocare sempre al meglio delle nostre possibilità e capacità. Dovremo essere bravi e concentrati nell’eseguire il piano partita esprimendo la nostra pallacanestro”.

Note – Torna a giocare in casa l’Agribertocchi Orzinuovi, reduce dalla vittoria di Piacenza. Marco Spanghero è un ex della gara. Il playmaker di Orzinuovi ha vestito la canotta di Tortona nella stagione 2017/2018 portando in dote 11.2 punti di media a partita e raggiungendo la qualificazione ai playoff.

Media – Diretta streaming sul web grazie alla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio (gli abbonamenti si acquistano tramite il sito www.legapallacanestro.com). Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

QUI TORTONA

Marco Ramondino (capo allenatore) – “Trapani, contro di noi, ha giocato una partita di grandi contenuti e di ottima interpretazione. La partita ha visto tanti errori, abbiamo avuto alti e bassi difensivi anche nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ci siamo fermati in attacco prendendo tiri anche affrettati. Questo ci ha mandato fuori giri offensivamente: questa è una cosa che non sarebbe cambiata anche vincendo. Ora dobbiamo mettere il focus su tante cose che potevamo fare meglio. Individualmente e di squadra dovremo essere disciplinati sugli aspetti necessari per vincere la partita, a partire da domani (mercoledì, ndr) contro Orzinuovi: finora siamo stati molto bravi nelle piccole cose, il nostro focus sarà su quelle”.

Riccardo Tavernelli (giocatore, capitano) – “Il secondo tempo contro Trapani non è stato all’altezza di quanto mostrato fino a quel momento nel campionato, la loro difesa ci ha rallentato. Le percentuali non ci hanno premiato e così è arrivata la sconfitta. Vedremo come reagiremo a questa sconfitta, ma sono sicuro che sarà una importante lezione da cui ripartire già da domani (mercoledì, ndr) contro Orzinuovi, sfida per la quale ci stiamo preparando al meglio”.

Note – Nulla da segnalare.

Media – La gara sarà tramessa in diretta su LNP Pass, servizio in streaming su abbonamento di Lega Nazionale Pallacanestro. Aggiornamenti costanti e continui sull’andamento dell’incontro verranno pubblicati sul sito e sui canali social del Derthona Basket.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP