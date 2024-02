UCC Assigeco Piacenza, il Presidente Curioni: “Completa fiducia a coach Salieri, allo staff tecnico e al gruppo squadra”

In seguito alla sconfitta sul campo di Orzinuovi, la sesta consecutiva, il presidente dell’UCC Assigeco Piacenza Franco Curioni ha voluto esprimere le seguenti parole:

“La Società conferma la totale fiducia a coach Salieri, allo staff tecnico e a tutto il gruppo squadra – dichiara il presidente biancorossoblu – Stefano Salieri rimane il perno centrale del nostro progetto, come lo è stato negli ultimi anni, e ci auguriamo possa esserlo anche per il futuro. Sono anni che competiamo ad alti livelli, ed è proprio in un momento come questo che deve venire fuori la forza del gruppo. Nella speranza di ritrovare il prima possibile la brillantezza vista in campo per buona parte della stagione, sono convinto che lavorando con umiltà e serietà, come d’altronde è sempre stato, potremo uscire da questa situazione di difficoltà più forti e uniti di prima”.

