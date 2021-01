Udine, Dominique Johnson negativo al test molecolare

Buone notizie per l’Apu Old Wild West Udine. Questa mattina Dominique Johnson si è sottoposto a test molecolare che ha dato esito negativo. L’atleta, dunque, domani mattina alle 8.30, come previsto dai protocolli sanitari, effettuerà la visita per il rinnovo dell’idoneità agonistica alla FriulMedica di Codroipo con il dottor Alessandro Grassi e successivamente potrà riprendere ad allenarsi con i compagni. Nel frattempo il resto del gruppo – con la sola eccezione dei tre atleti ancora in isolamento – è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a ulteriori test che hanno dato esito negativo.

Uff.Stampa Apu Udine