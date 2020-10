Udine, Francesco Pellegrino out per almeno 20 giorni

Il responsabile sanitario dell’Apu Medical Alessandro Grassi spiega i motivi per i quali Francesco Pellegrino non è potuto scendere in campo ieri sera contro l’Agribertocchi Orzinuovi nella terza gara del Girone Rosso di Supercoppa Centenario: “Francesco Pellegrino ha subito un trauma alla mano sinistra.

Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una frattura composta alla base del secondo raggio metacarpale. Ciò comporta l’immobilizzazione per venti giorni e successivamente ci sarà un periodo di recupero. Purtroppo il giocatore dovrà, dunque, rimanere fermo per qualche settimana, ma sono certo che la squadra riuscirà a compensare tale assenza in attesa del pieno recupero di Francesco”.

FONTE: Uff. Stampa APU Udine