Udine, la lettera del presidente Pedone

Innanzitutto bisogna ricordare gli sforzi che la società ha compiuto nei mesi scorsi per allestire un roster lungo e competitivo, tra i più attrezzati della Serie A2. I risultati positivi di inizio stagione non sono stati casuali, ma il frutto del lavoro intenso e ricercato di tutto il gruppo di atleti, che sono stati selezionati con attenzione e guidati da uno staff tecnico che molti ci invidiano. Matteo Boniciolli è uno degli allenatori più conosciuti a livello nazionale e non solo, ha riportato Udine in Serie A1 nel 2000, ha guidato la Fortitudo Bologna dalla B all’A2 nel 2015, sfiorando la promozione in Serie A l’anno successivo. In mezzo, ricordiamo la Coppa Italia conquistata ad Avellino nel 2008 e l’EuroChallenge con la Virtus Bologna nell’anno successivo. Marco Giuri, poi, al termine della stagione 2018-2019 ha vinto il Campionato italiano con la maglia della Reyer Venezia, dopo aver già alzato la Coppa Italia di Serie A2 nel 2012 a Brindisi e nel 2015 a Verona. Per non parlare di Dominique Johnson, che si è messo in luce in Italia con le maglie di Varese, Venezia e Pistoia, divenendo in poco tempo uno dei giocatori più richiesti a livello europeo. Anche l’altro Usa, Nana Foulland, dopo le esperienze in Israele e Romania, lo scorso anno è risultato il miglior rimbalzista del massimo campionato polacco. Non possiamo trascurare, poi, il curriculum del nostro capitano, Michele Antonutti, che ha collezionato numerose presenze in Serie A con Pallacanestro Reggiana – con la quale ha anche alzato la Coppa Italia nel 2014 -, JuveCaserta e Pistoia.

