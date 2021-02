Con la presente si comunica che per accordo intercorso fra le due società, il match fra Old Wild West Udine e 2B Control Trapani previsto per il 10 febbraio p.v. è stato rinviato al 24 marzo. Il match si disputerà al “Primo Carnera” di Udine alle ore 20.30.

Uff. Comunicazione Pallacanestro Trapani