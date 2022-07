UFFICIALE – Marco Abbiati è il nuovo Direttore Sportivo della Ferraroni Juvi Cremona

By

“Sono uno juvino tornato alla Juvi!”

Marco Abbiati è il nuovo Direttore Sportivo della Ferraroni Juvi Cremona per la stagione 2022/2023! Si tratta di un ritorno alle origini dopo aver scoperto la passione per il basket grazie alla Juvi e aver raggiunto Serie A1 ed EuroCup da direttore sportivo con la Germani Brescia.

“Avevo 10 anni quando andavo a vedere la Juvi di Giommi, Gregorat, Cinciarini, Bona; è lì che è nata la mia passione per la pallacanestro” Da giocatore, Marco Abbiati ha poi vestito la maglia della Juvi 96 dal 1999 al 2003 concludendo la sua carriera da giocatore e diventando Direttore Sportivo per le 6 stagioni successive. Nel 2010 fa parte della dirigenza della breve fusione tra Juvi-Vanoli e dalla stagione 2011-2012 sarà il DS della Pallacanestro Brescia che centra la promozione in A1 nel 2016 e la prima partecipazione alla Eurocup nel 2018.

“Sono contento, galvanizzato da questo ritorno. La Juvi ha fatto un percorso verso l’alto molto veloce e questo dimostra la volontà di continuare a crescere. Quest’anno dovremo consolidarci nel nuovo campionato” è il commento di Marco Abbiati.

“Conosco bene Alessandro Crotti da tempo, ci siamo incrociati sia quando giocavamo uno contro l’altro sia quando lui era allenatore e io dirigente. È una persona con grande passione, esperienza e voglia di migliorarsi; sono contento di ritrovarlo in questa mia nuova avventura in A2 con la Juvi”

Da parte di tutta la Ferraroni Juvi Cremona, bentornato Marco!