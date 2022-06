UFFICIALE – Morici e Agrigento si separano

Ti abbiamo visto seduto su quel canestro come una rockstar, ti abbiamo visto tirare da ogni dove e fare canestri impossibili più volte, ti abbiamo visto dare tutto per la maglia con umiltà e passione e ritrovarti in lacrime con i tuoi amigos argentini dopo la vittoria in finale.

Le nostre strade si dividono dopo un anno ma ti ricorderemo sempre con grande affetto.

La Fortitudo Agrigento saluta Nico Morici, lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura buona fortuna per il proseguo della sua carriera.

