UFFICIALE – Verona ha scelto: ritorna Alessandro Ramagli

La Tezenis Verona, come già si era vociferato da giorni, ha ufficializzato il ritorno di Alessandro Ramagli alla guida della squadra gialloblu dopo l’esonero di Diana all’indomani della netta e dolorosa sconfitta interna contro Treviglio. Si tratta di un ritorno per il coach, che aveva guidato Verona dal 2012 al 2015, lasciando dopo la clamorosa eliminazione al primo turno dei Playoff per mano di Agrigento, dopo aver dominato la regular season e la coppa di A-2 collezionando solo quattro sconfitte in tutta l’annata. Il nuovo esordio per Ramagli dovrebbe essere – a meno di spostamenti legati all’emergenza sanitaria – domenica prossima a Biella.