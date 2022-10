Urania Milano – Cantù, la sala stampa: le parole di Sacchetti

«Abbiamo fatto delle buone difese e ci siamo mossi abbastanza bene anche in attacco – conferma l’allenatore biancoblù -. Ogni tanto, però, spegniamo ancora la luce, come all’inizio del secondo quarto quando abbiamo subito un loro break. Poi abbiamo alzato nuovamente il ritmo in difesa e abbiamo ripreso in mano l’incontro. In questo senso mi è piaciuto molto Baldi Rossi, che si è mosso bene sotto canestro. L’importante comunque era portare a casa la partita e torniamo a casa con i due punti. Un plauso a Berdini, che è tornato bene dopo l’infortunio. Ci ha permesso di fare delle rotazioni importanti, sia giocando insieme a Rogic a tratti sia dando a quest’ultimo la possibilità di riposare quando era stanco».

Uff.Stampa Pall.Cantù