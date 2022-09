Vanoli Cremona: allenamento congiunto con Torino a Valenza Po

Sulla strada che porta al primo appuntamento ufficiale della stagione, l’esordio in Supercoppa LNP, sabato 10 settembre alle 20:30 al PalaRadi contro la JuVi Ferraroni Cremona, la Vanoli Basket ha disputato questo pomeriggio a Valenza Po un allenamento congiunto, senza rilevamento statistico, con la Reale Mutua Torino, squadra di pari categoria che i biancoblù incontreranno anche in campionato.

Un’altra buona occasione per coach Cavina e il suo staff per testare quanto provato in allenamento in queste prime tre settimane e mezzo di preparazione.

Questo il commento di coach Cavina al termine dell’incontro di Valenza Po: “Un’altra ottima amichevole. Una partita vera che abbiamo giocato con grande intensità, commettendo ovviamente gli errori del periodo, soprattutto in fase offensiva. Però, al di là dell’ultimo quarto, dove eravamo a corto di energie, abbiamo giocato con grande intensità e di questo sono molto contento. Adesso dobbiamo lavorare su tanti aspetti compreso anche quello del recupero fisico dei nostri infortunati, però è un altro passo in avanti nella nostra preparazione”.



Ufficio Stampa

Guerino Vanoli Basket