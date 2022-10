Vanoli Cremona-Cantù: le parole di Cavina e Sacchetti

Chiaramente soddisfatto coach Cavina: «Abbiamo fatto giocate importanti nel corso di tutti i 40 minuti con grande fiducia al tiro – spiega l’allenatore della Vanoli -. In difesa abbiamo fatto una partita fantastica. Siamo scesi in campo con un grande spirito di squadra e tutti hanno messo il loro mattoncino. Oggi c’era una squadra simile a noi come struttura, da qui viene l’equilibrio dei tiri. Abbiamo attaccato in maniera diversa rispetto alle prime due gare stagionali, quando trovavamo delle formazioni che pensavano più a difendersi. Abbiamo portato la partita sui binari che volevamo, tenendo a bada il loro contropiede».

Le parole di coach Sacchetti: «Abbiamo sbagliato delle giocate che normalmente per i nostri giocatori sono dei canestri – sottolinea -. La partita si è messa subito molto male per noi, con un parziale importante a sfavore. Sapevamo che non sarebbe stato facile qui a Cremona, anche se nel secondo tempo siamo riusciti a ricucire e rifarci sotto, portandoci fino a cinque punti di distacco. A quel punto abbiamo fatto troppi errori e loro sono scappati via in scioltezza. Noi dobbiamo migliorare ancora molto ed essere più bravi a leggere le situazioni. Questa sera il nostro gioco si è incentrato molto sulla vena di Nikolic sotto canestro, ma non può bastare. Dobbiamo ancora migliorare nel gioco libero. La prossima domenica incontreremo subito un altro avversario di prima fascia come Treviglio, un altro banco di prova importante».

Uff.Stampa Pall.Cantù