Vanoli Cremona – Cantù, le parole di Hunt: “Sfida tosta, ma siamo pronti”

Ha le idee chiare il pivot classe ‘89 Dario Hunt, in vista della trasferta di domani dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù sul campo della Vanoli Cremona (palla a due alle 17). Uno scontro diretto che arriva presto in calendario, ma che è già importantissimo, visto che la squadra vincente vola in vetta da sola al Girone Verde di serie A2. Dopo un avvio un po’ in sordina tra preseason e Supercoppa per qualche acciacco fisico, Hunt ha già fatto vedere ottime doti atletiche e presenza sotto canestro nelle prime due giornate di campionato: 9,5 punti di media e 5,5 rimbalzi catturati.

Che partita ti aspetti domani al PalaRadi? «Non sarà per niente facile – spiega Hunt -. Cremona è un’ottima squadra, un gruppo costruito per stare ai vertici della classifica. Proprio come noi, sono un club ambizioso e che punta a fare il salto di categoria. Sarà una sfida veramente tosta, servirà la migliore Cantù. Noi siamo pronti e consapevoli della nostra forza. Giorno dopo giorno vedo la squadra fare passi in avanti».

Raccontaci delle tue prime settimane qui a Cantù. Come ti trovi? «Sta andando alla grande, non ho nulla di cui lamentarmi e mi hanno accolto tutti benissimo – sottolinea -. Come in ogni nuova esperienza è normale che all’inizio ci sia un breve periodo di assestamento, ma sono convinto che stiamo lavorando molto bene. Abbiamo di fronte una stagione lunghissima e già si vedono i miglioramenti. Ci stiamo impegnando al massimo per raggiungere il ritmo giusto per affrontare con intensità i momenti clou del campionato. Con coach Meo Sacchetti si lavora sodo e in maniera molto professionale, sa bene come infondere in noi giocatori fiducia e sicurezza».

Uff.Stampa Pall.Cantù