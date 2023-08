Verona: presentati Bartoli e Gajic, la linea verde della Tezenis

Conferenza stampa di presentazione degli atleti Nemanja Gajic e Vittorio Bartoli a Carisolo. Durante il ritiro estivo della Tezenis Verona, è arrivato il primo incontro con i media per la presentazione dei nuovi giocatori gialloblù.

All’interno del Teatro della ProLoco di Carisolo, il Presidente Gianluigi Pedrollo ha aperto l’incontro con i giornalisti: “Dobbiamo ringraziare le amministrazioni locali per l’ospitalità di questo periodo a Pinzolo, Carisolo e Madonna di Campiglio. Domenica arrivano qui a Pinzolo anche i nostri giovani del settore giovanile, con questa zona abbiamo un feeling che dura ormai da molti anni ed è sempre più forte. Oggi presentiamo i primi due giocatori della nostra rinnovata rosa, due atleti giovani ma con tanta voglia di lavorare e di mettersi in evidenza”.

Nicola Tolomei, coordinatore dell’area marketing, comunicazione ed eventi, ha poi proseguito: “Quando vedo ragazzi così giovani sono contentissimo, ritengo sia giusto dare loro spazio. La loro speranza è di diventare degli uomini veri, lo sport serve anche per questo. Mi auguro che riescano ad interpretare al meglio anche le esigenze di marketing del club all’esterno del campo. Qui a Verona rappresentano brand importanti tra cui Tezenis e adidas; oggi qui al tavolo c’è Alberto Zenato, che con la sua azienda sarà per il quarto anno consecutivo sulle nostre maglie”.

Zenato ha aggiunto: “Ringrazio la società per questa opportunità, sono molto felice di essere qui e di dare il mio contributo come sponsor alla Scaligera Basket. Spero, quest’anno, di rivivere le belle esperienze del passato e una squadra che porti entusiasmo in tutta la città”.

Eugenio Agostinelli, direttore sportivo della Tezenis, introducendo i due giocatori ha descritto la loro carriera: “Su di loro abbiamo investito con dei contratti pluriennali perché siamo certi che il loro apporto, già da quest’anno, sarà molto importante”.

La parola, poi, è andata ai due giocatori. “E’ la prima volta che cambio squadra dopo tre anni a Piacenza – ha commentato Gajic – penso che possiamo arrivare lontano. Il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento. Questi giorni in ritiro ci servono per conoscerci bene, per creare gruppo sia in campo che fuori; sto migliorando e sto iniziando ad immagazzinare quello che devo fare in campo”.

“Anche per me scegliere Verona è stato semplice – ha proseguito Bartoli – già dalla prima chiamata di coach Ramagli ero convinto della scelta. Qui si respira voglia di riscatto, proprio per questo mi trovo molto allineato. Lo staff è composto da persone di grande livello, sono contento di poter lavorare con loro. Per me è importante concentrarmi sul presente. Lottare e mettermi a disposizione della squadra con la giusta mentalità è il focus con il quale affronto questa stagione”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket