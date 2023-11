Vigevano, aggiornamenti sulle condizioni di Wideman e D’Alessandro

Vittima di uno sconto di gioco nel corso della partita di campionato disputata contro Sebastiani Rieti, Tyler Wideman è stato sottoposto ad una visita chirurgica maxillo facciale presso il Policlinico San Matteo di Pavia, la quale ha evidenziato la frattura scomposta della parete anteriore del seno mascellare destro, che tuttavia non richiede trattamento chirurgico. Il centro americano indosserà nei prossimi giorni una maschera protettiva realizzata in collaborazione con Ortholab Sport e sarà a disposizione di coach Lorenzo Pansa per il match di domenica 26 novembre contro Acqua San Bernardo Cantù.

Prosegue anche la riabilitazione di Lorenzo D’Alessandro, che verrà sottoposto nelle prossime ore ad un esame strumentale di controllo per verificare lo stato del recupero dall’infortunio allo psoas della gamba, un muscolo flessore dell’anca, che gli ha impedito sinora di dare il proprio contributo alla squadra. Se il controllo darà esito negativo, l’ala bolzanina potrà gradatamente riaggregarsi al gruppo per intensificare la preparazione, in vista del proprio ritorno in campo.

Nel frattempo è stata aperta la prevendita online dei biglietti per l’incontro casalingo di domencia 26 novembre al PalaELAchem contro Acqua San Bernardo Cantù. Inoltre la biglietteria de palazzetto di via Cappuccini sarà aperta domenica 26 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e successivamente dalle 16:45 fino all’inizio del match. di seguito il link dove prenotare il proprio posto: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/elachem-vigevano-1955-acqua-san-bernardo-cantu/224962

UFF.STAMPA PALLACANESTRO VIGEVANO