Vigevano, buon test contro Lumezzane

Prima uscita stagionale per la ELAchem Vigevano, impegnata in un’amichevole al PalaLumenergia di Lumezzane, contro la locale formazione che milita in serie B, con punteggio azzerato alla fine di ogni periodo. Il quintetto allenato da Lorenzo Pansa si è imposto in tre parziali (17-16, 26-11 e 24-20), lasciando agli avversari il terzo tempo per 17-20, ma soprattutto ha badato a oliare la nuova filosofia dettata del nuovo tecnico. “E’ stato un allenamento proficuo sotto molti punti di vista – ha spiegato a fine partita Pansa -. Come è normale che sia in questo periodo dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, da questa giornata ci portiamo a casa una buona solidità difensiva, rispetto alla quantità di lavoro dedicato a questo aspetto, ed è un sintomo di grande tenacia. In attacco siamo andati molto a sprazzi, dal punto di vista del flusso di gioco, soprattutto quando non troviamo soluzioni facili nei primi secondi dell’azione, dobbiamo fare passi in avanti. Il cronometro ha gestito le rotazioni, stiamo sopportando carichi di lavoro importanti, giorno dopo giorno costruiremo quella fluidità offensiva che sarà fondamentale nel corso della stagione”.

Domenica 27 agosto la squadra godrà di un giorno di riposo, la preparazione riprenderà lunedì 28 agosto e fino a giovedì 31 agostom prina del trasferimento a Ligano sabbiadoro per il quadrangolare di venerdì 1 e sabato 2 settembre contro Cividale del Friuli, Forlì e Trieste, tutte squadre militanti nel girone rosso di serie A2.

Uffio stampa ELAchem Vigevano