Vigevano cede di misura contro l’Urania Milano

Cresce Vigevano nell’amichevole giocata al PalaELAchem contro Weegreenit Milano che ha chiuso il ciclo di partite di preparazione al prossimo campionato di seri A2. Alla fine arriva una sconfitta di un punto contro l’Urania (79-80) in un match che ha registrato buoni passi in avanti della formazione allenata da coach Lorenzo Pansa, scesa in campo senza gli acciaccati Strautmanis e Bertoni, che ha ripresentato D’Alessandro dopo diciassette giorni di assenza e quattro partite saltate. Spinta dalle prestazioni positive di Smith e Wideman, ben supportati dalle penetrazioni di Bertetti e dalle fiammate di Battistini e Peroni, Vigevano ha toccato anche un vantaggio di +12 nel corso del terzo periodo, prima del rientro lento ma costante dei milanesi, portatisi definitivamente in vantaggio nell’ultimo minuto di gioco.

“Siamo nel pieno del nostro processo di crescita – ha dichiarato Pansa a fine match -. In questa partita abbiamo messo in pratica quanto si è preparato in settimana, ci siamo concentrati sul flusso offensivo facendo buone cose, tranne un momento nell’ultimo periodo. I giocatori sono stati aggressivi nelle conclusioni, parallelamente è mancato il tempo per lavorare su qualche soluzione offensiva come sul pick&roll, e alla fine è andata male. Il gruppo cresce, ma serve assolutamente tempo, dobbiamo avere la forza di aggiungere dei passettini, cercando di ricordare ciò che si è fatto nei giorni precedenti”.

ELAchem Vigevano-Wegreenit Milano 79-80 (17-20, 44-37, 64-57)

Vigevano: Leardini 2, Bettanti NE, Smith 20, Wideman 24, Pisati NE, D’Alessandro 3, Strautmanis NE, Bertetti 9, Battistini 7, Rossi 5, Peroni 9. All.: Pansa.

Milano: Franco 4, Potts 18, Piunti 11, Lupusor 15, Montano NE, Bonacini 10, Severini 18, Cavallero 4. All.: Villa

La parole di alcuni dei protagonisti di Vigevano al termine della partita contro Milano.

Michele Peroni: “E’ stato un precampionato molto intenso, dalla prima amichevole contro Lumezzane fino all’ultima contro Milano, abbiamo trovato avversari molto diversi fra loro, ma i segnali sono stati partita dopo partita sempre più positivi. Sappiamo che domebncia affronteremo una corazzata come Trapani, ci prepareremo al melgio, entrando inc ampo con tutta la serenità di questo mondi, riempiremo il palazzetto e sarà una festa. Difenderemo la serie A2 con le unghie e con i denti”.

Gianmarco Bertetti: “Simao un bel gruppo e lavoriamno sodo durante ogni parita, credo in ogni partita abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, c’è qualcosa ancora da sistemare ma ci arriveremo. Mancano pochi giorni lala prima di campionato, affrontare avversari forti sarà stimolante, farmeo di tutto per portare a casa un buon risultato”.

Lorenzo D’Alessandro: “Ho dovuto saltare qualche giorno di allenamento, mi ha fatto superpiacere tornare in mezzo ai compagni, riassaporare il clima partita davanti ai nostri tifosi, adesso ci aspetta una settimana per rifinire la preparazione. Il prossimo avversario Trapani sarà uno stimolo, si tratta di una squadra ben attrezzata e competitiva, c’è molta voglia di affrontarla per capire il nostro livello”.

Ufficio Stampa Nuova Pallacanestro Vigevano 1955