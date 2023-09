Vigevano in crescita nel test contro Crema

By

Ultimo allenamento agonistico della ELAchem Vigevano prima dell’esordio stagionale in supercoppa sul campo della Logiman Crema, formazione militante nel campionato di serie B nazionale. La formazione allenata da Lorenzo Pansa si è imposta in tutti e quattro i tempi da 10′ giocati, con punteggio azzerato alla fine di ogni periodo.

Davanti a circa 200 tifosi, la formazione di casa parte a spron battuto e in un amen vola 10-0, con Vigevano che stenta a entrare in partita. Ci pensano Wideman e Smith a riportare sotto i ducali, che effettuano il primo sorpasso a 3′ dalla prima sirena sul 18-19, un vantaggio incrementato sulla sirena sul 20-23. La ELAchem prende le redini del match all’inizio del secondo periodo con le buone iniziative di Bertoni, mentre i due americani mostrano buona intesa e Battistini infila quattro punti di fila che mandano le squadre negli spogliatoi con Vigevano avanti anche nel secondo periodo per 16-24. Nel terzo periodo sono Battistini e Bertetti i protagonisti dell’allungo ospite, con ELAchem a siglare il 16-31. L’allenamento si chiude nel quarto periodo con coach Pansa a dare spazio anche ai giocatori che hanno avuto sinora un minutaggio inferiore.

Le parole di Filippo Bertoni: “Un buon test, siamo partiti forse male dal punto di vista dell’intensità, poi ci siamo messi in carreggiata. E’ stato un allenamento utile, si è visto un passo in avanti della squadra. In questi giorni abbiamo lavorato sull’intensità, essere sempre aggressivi, con attenzione ai cambi difensivi e sfruttare i vantaggi nell’uno contro uno. Manca poco alla prima partita ufficiale, c’è sicuramente tanta emozione ma siamo carichi”.

Logiman Crema-ELAchem Vigevano 20-23, 16-24, 16-31, 18-20

ELAchem Vigevano: Smith 12, Wideman 16, Bertetti 13, Rossi 4, Strautmanis 6, Peroni 10, Leardini 6, Bertoni 11, Battistini 11, Bettanti 2, Pisati, Nicola, D’Alessandro 5. All. Pansa

Ufficio stampa ELAchem Vigevano