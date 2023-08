Vigevano, le parole di Bertetti: “Una grande opportunità, voglio sfruttarla al meglio”

Gianmarco Bertetti è uno dei volti nuovi della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 che si appresta ad affrontare la serie A2. Il ventunenne play biellese, che l’abbo scorso si divise fra Ferrara e Udine, avrà il compito di guidare con Filippo Rossi i giochi d’attacco della formazione guidata da Lorenzo Pansa. “Spero di far girare la squadra bene – spiega Gianmarco -, è un’opportunità importante che mi è stata offerta e spero di sfruttarla al meglio, in una piazza storica, seguita da appassionati competenti, per un ragazzo giovane come me si tratta di una bella soddisfazione, faremo di tutto per deluderli. Sono un giocatore di energia, vivo di rapidità, con punti nelle mani, allo stesso tempo di piace molto far giocare la squadra. Compenso con l’energia e la voglia di vincere ogni partita i centimetri che magari mi mancano rispetto ad altri giocatori. Fra il nucleo dell’anno scorso e i nuovi compagni sarà divertente creare un bel gruppo, stare insieme tutti i giorni ci aiuterà a conoscerci. Qui l’atmosfera è bellissima, è stato importante vedere così tanta gente al primo giorno, speriamo di vederne sempre così tanta”.

Andrea Facchinetti

Ufficio stampa Nuova Pallacanestro Vigevano 1955