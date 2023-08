Vigevano, parla Leardini: “Lavoriamo per disputare un campionato a mille”

Terzo giorno di allenamento al PalaELAchem per la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, impegnata nella fondamentale fase di preparazione in vista del prossimo campionato di serie A2. Giacomo Leardini è uno degli otto nuovi innesti nel della formazione lomellina. La venticinquenne ala veronese, cresiucto cestisticamente a treviso, ha disputato l’ultimo campionato in serie B a Legnano, vanta una solida esperienza nel campionato cadetto tra le fila dei Knights e prima ancora a Crema. A Vigevano ha la grande chance di mettersi in evidenza in un campionato ancor più competitivo, “Con i compagni ho trovato subito un buon feeling – racconta Giacomo, sono convinto ci siano le basi per disputare una bella stagione. Nelle scorse stagioni ho incontrato Vigevano da avversario, sia quando ho giocato negli anni scorsi a Legnano, sia quando ero a Crema, e ho sempre trovato un ambiente caldissimo. Da quest’anno sarò dall’altra parte della barricata, l’aiuto del pubblico diventerà fondamentale per vincere le partite, ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ci divertiremo ad andrae a mille”.

Ufficio stampa Nuova Pallacanestro Vigevano 1955