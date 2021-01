Withu Bergamo, due spostamenti con Torino e Biella

Il Settore Agonistico della FIP rende note due modifiche al calendario della Withu Bergamo. La gara in programma al PalaAgnelli mercoledì 27 gennaio 2021 contro la Reale Mutua Torino, valida per la 15^ giornata di campionato, è stata rinviata a data da destinarsi, mentre la sfida contro l’Edilnol Biella, in programma originariamente mercoledì 10 marzo 2021 (recupero della 11^ giornata di campionato), è stata anticipata a mercoledì 3 febbraio 2021, con inizio alle ore 20.00 presso l’Hype Forum di Biella.

–

Ufficio Stampa Bergamo basket 2014