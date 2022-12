A Desio grandinano triple: Urania stende anche Rieti

15/31 dall’arco: se non è record, poco ci manca! Basterebbe questo dato per spiegare come l’Urania Milano abbia infilato la seconda W, sempre contro squadre laziali. 15 bombe che hanno cavato spesso le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà dei biancorossi. Sì, perchè la NPC Rieti è stata dura a morire, arrivando anche sul -4 a 50” dalla fine, con una gara che si è svolta secondo un copione abbastanza simile: ottimo inizio di periodo per gli ospiti, per poi vedere il recupero veemente di Urania. Successo così nel primo periodo, in cui Potts ha dovuto subito far fronte a due falli; idem nel terzo, quando Rieti ad un certo punto ha anche sorpassato, prima che un Pullazi extralusso si caricasse i suoi sulle spalle. Ed anche nel quarto periodo, dove però sono stati ancora il numero 22, Montano ed Ebeling (con la solita carica agonistica) a far festeggiare gli uomini di Villa, stasera sul parquet di Desio.

L’intero quintetto in doppia cifra è sintomo di una grande coesione, quando manca uno sono pronti a subentrare gli altri. E pazienza per gli 83 punti subiti, se poi dall’altra parte ne piazzi ben 93!

Tra gli ospiti bene Tucker (doppia doppia da 20 e 13 rimbalzi), Tortu chiude la gara da ex con 17 punti e 7 subiti, un po’ in ombra Geist, che ci ha abituato a ben altre prestazioni.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Montano, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

NPC Rieti: Zugno, Geist, Timperi, Tortu, Tucker

Primo periodo

Potts spende il primo fallo dopo 15″, Tucker si accende subito e in un amen è 0-5 Rieti. Provano a mettersi in ritmo i due americani, che firmano i primi 13 punti di Urania, ben bilanciati tra Hill e Potts. Tortu con une bomba rimette avanti Rieti, mentre è Montano dalla lunetta a segnare i primi punti non-americani. Il secondo precoce fallo di Potts potrebbe essere un problema, ma i suoi compagni non lo fanno rimpiangere: Hill sotto canestro giganteggia, Montano ed Ebeling battono sistematicamente gli esterni reatini, e la forbice si allarga sino al 25-17. Rieti sbaglia tutto lo sbagliabile, inceppandosi in una carestia lunga 4′ e che frutta solo 2 punti, prima che Del Testa chiuda il maxi parziale pro Urania. Geist impalpabile, non basta un ottimo inizio.

Secondo periodo

Ebeling martella dall’arco, prima che Geist si faccia vedere con un buon fallo subito e due liberi. Tucker prova a scuotere Rieti schiacciando su suo stesso errore portando i suoi a -3, ma Amato li ricaccia indietro con un’altra bomba. Potts prova a recuperare il tempo perduto ergendosi a protagonista del quarto, coi soliti canestri di pregevole fattura, marchiando in un amen 9 complicatissimi punti. Chiaro che con lui in campo Rieti ha parecchi grattacapi in più a cui pensare, tant’è che si ristacca nuovamente oltre la doppia cifra di margine. Non può bastare un Tucker strenuo baluardo ospite, al 20′ il punteggio è sul 44-33.

Terzo periodo

Rieti si presenta con un’altra faccia al rientro: Potts si grava del terzo fallo, i milanesi vanno rapidamente in bonus ed il 0-6 di Geist obbliga Villa a fermare il gioco. Vanamente però, perché Timperi sgasa ad appoggiare il -2 e Geist impatta a 44, allargando ancora il parzialone ospite. Addirittura sorpasso, maxi parziale di 0-13 ed altro timeout speso da Urania. Pullazi sblocca finalmente Milano con un uno-due dai 6.75, dando continuità alla bella gara esterna a Roma, Montano però vanifica tutto con un antisportivo evitabile. Grandina sul bagnato, perché Potts a 4′ dalla fine del periodo commette il quarto personale. Urania mantiene un vantaggio risicato con altri liberi di Pullazi, Rieti si incarta in post basso e prima due liberi di Montano, poi una tripla di Amato permettono ad uscire di allungare sul +8. Rieti resta agganciata grazie a cinque liberi di Tortu per due falli di Piunti, ma Montano ha altre idee e si carica sulle spalle i biancoblu. Rieti al 30′ è sotto 66-56, Milano reagisce ad un pessimo inizio con una bella seconda parte, nonostante i problemi di falli di Potts.

Quarto quarto

Villa alza esponenzialmente il quintetto, con Piunti, Pullazi ed Ebeling. Geist non si sblocca dall’arco, Amato ricambia il favore lasciando due liberi sul ferro. Tortu é chirurgico con un’altra bomba, Zugno regala una perla a Geist e Rieti è di nuovo a -4. Pullazi però è in un momento di forma incredibile, diventando un fattore pure fuori dall’area. Timperi punisce una leggerezza di Urania, Zugno regala un altro cioccolatino a Nonkovic ed il tabellone recita 69-68. A 5’50” dalla fine rientra Potts, ma é Ebeling a firmare l’highlight di serata con una stoppata sontuosa. Ancora Nonkovic con la bomba del pareggio, Potts però non risente dei 20′ seduto e piazza una tripla glaciale, bissata subito da Montano, lasciato incredibilmente con metri di spazio: canestro e timeout Carelli. Il problema è che al rientro anche Ebeling dall’arco trova la retina, cacciando Rieti ancora più lontano. Tortu non molla mai, Ebeling regala due liberi e possesso causa antisportivo e Rieti è ancora lì, a -6. Quando Tucker va altissimo per il -4 al PalaDesio il pubblico vede i fantasmi. Montano e Tortu si scambiano errori pesanti, decisamente più concentrato Pullazi, che chiude una partita sontuosa con la quarta tripla e un bottino personale di 25 punti: Rieti è al tappeto. La tripla di Geist prova a rianimare gli ospiti, Potts quasi regala un’altra opportunità, prima di bruciare retina e sirena, esattamente come a Roma.

Tabellini

Urania Milano: Pullazi 25, Potts 24, Montano 18, Hill 10, Ebeling 10, Amato 6, Piunti, Valsecchi, Cavallero ne, Marra ne

NPC Rieti: Tucker 20, Tortu 17, Geist 13, Zugno 11, Timperi 9, Bonacini 4, Del Testa 2, Maglietti, Jhon, Marchiaro ne, Feliciangeli ne