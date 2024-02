Vittoria corale della Benacquista Latina su Agrigento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca e vince una gara difficile contro un avversario molto fisico, rimane concentrata anche quando l’Energy Agrigento dimostra di non voler assolutamente mollare, sfrutta la coesione del gruppo e s’impegna costantemente per superare ogni difficoltà. Il risultato finale di 80-71 è frutto di una vittoria corale da parte di una squadra che, anche in questa occasione, è scesa in campo in formazione rimaneggiata, data l’assenza di Capitan Parrillo e di Samuele Moretti. L’inserimento “last minute” di Jacopo Borra ha permesso a Coach Sacco di poter contare su una rotazione in più, e il centro torinese. data la sua esperienza, si è reso molto utile, nonostante non sia ancora entrato nei meccanismi del gruppo. Quattro uomini in doppia cifra con Mayfield miglior realizzatore dei nerazzurri con 19 punti personali (100% da 2 ai liberi) 5 rimbalzi e 5 assist in 39 minuti di gioco. Seguono a ruota Alipiev con 18 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 40 minuti di utilizzo, Cicchetti con 14, 6 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti sul rettangolo di gioco e la new entry Borra con 11 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 16 minuti di permanenza sul parquet.

Il prossimo appuntamento è per domenica 11 febbraio alle ore 18:00 al Palasport di Lecce, dove i nerazzurri sfideranno a domicilio la HDL Nardò Basket in occasione della prima giornata della seconda fase di qualificazione (Fase a orologio).

Si precisa che: Il calendario ufficiale della fase a orologio sarà reso noto dal Settore Agonistico FIP e da LNP entro la giornata di martedì 6 febbraio, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi previsti dalla formula, e a seguito dell’omologazione dei risultati delle gare dell’ultimo turno disputato da parte del Giudice Sportivo FIP.

Benacquista Assicurazioni Latina – Moncada Energy Agrigento 80-71 (22-22, 23-12, 13-21, 22-16)

Benacquista Assicurazioni Latina: Demario Mayfield 19 (6/6, 0/3), Ivan Alipiev 18 (4/7, 2/5), Alexander Cicchetti 14 (4/6, 0/0), Jacopo Borra 11 (3/6, 0/0), Gabriele Romeo 6 (3/5, 0/1), Lorenzo Zangheri 6 (3/4, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 3 (1/2, 0/1), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/4), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 30 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Ivan Alipiev 9) – Assist: 16 (Demario Mayfield 5)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 21 (7/12, 2/5), Lorenzo Ambrosin 17 (4/7, 0/5), Nicolas Morici 10 (2/3, 1/4), Davide Meluzzi 9 (4/5, 0/7), Agustin Fabi 6 (0/0, 2/5), Jacob Polakovich 5 (2/4, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Albano Chiarastella 1 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 22 4 + 18 (Lorenzo Ambrosin, Jacob Polakovich 5) – Assist: 7 (Davide Meluzzi, Albano Chiarastella 2)

Uff stampa Benacquista Latina Basket