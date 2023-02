Agrigento indigesta: quarto stop stagionale per Cantù

Moncada Energy Agrigento – Acqua S. Bernardo Cantù 79-74

Moncada Energy Agrigento: Marfo 14, Ambrosin 25, Grande 24, Francis 3, Chiarastella 2; Costi 5, Traore, Peterson, Negri 6. N.e.: Fernandez, Mayer, Bellavia. All.: Cagnardi

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 18, Bucarelli 12, Nikolic 14, Baldi Rossi 2, Hunt 4; Berdini, Severini 6, Pini 1, Stefanelli 17. N.e.: Borsani. All.: Sacchetti

Arbitri: Costa, Maschio, Tallon

Parziali: 17-16, 14-21, 30-14, 18-23.

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù cade all’ora di pranzo sul parquet della Moncada Energy Fortitudo Agrigento (79-74). È la quarta sconfitta stagionale per i biancoblù in campionato, che restano comunque primi nel Girone Verde di Serie A2 a 30 punti, +2 sulla Gruppo Mascio Treviglio vincente a Milano contro l’Urania (72-84).

La cronaca

Senza Da Ros, coach Sacchetti parte con il quintetto classico formato da Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi e Hunt. Apre le danze Bucarelli da fuori, poi Hunt e Rogic allungano sul 4-9. Marfo accorcia a -1, ma Nikolic timbra il +3 (8-11). Sale in cattedra Grande con la tripla del pareggio. I locali sono in gas e superano al 7’ con le penetrazioni di Ambrosin e Francis (17-13). Negli ultimi minuti del periodo Sacchetti rimescola tutto, lasciando in campo solo Baldi Rossi e mandando sul parquet Berdini, Stefanelli, Severini e Pini. Sono proprio Stefanelli e un libero di Pini a chiudere sul 17-16 al 10’. Percentuali al tiro intorno al 40% per entrambe le formazioni nel corso del primo quarto.

Pronti via, subito parziale di 0-9 dei canturini con due bombe di Stefanelli e Rogic dalla lunetta (17-25). Cantù stringe le maglie della difesa e sale di ritmo in attacco. Si accende la sfida dalla lunga distanza: prima Rogic per il +9, poi ecco due triple consecutive di Negri per il -3 siculo (25-28). Agrigento c’è e coach Sacchetti chiama time out. Entra in doppia cifra Stefanelli dalla lunetta (10 personali), poi arrivano la bomba di Rogic e il canestro di Baldi Rossi per il +10 (25-35). Colpo di coda di Agrigento che la butta sul fisico e firma un break di 6-2 (31-37). Francis già con tre falli per i locali, che all’intervallo tirano peggio dei canturini (38,7% contro il 46,7%).

Inizio shock dei biancoblù nella terza frazione con il parziale di 8-0 di marca Fortitudo. Sugli scudi Ambrosin, Marfo e Grande per il sorpasso agrigentino: 39-37. Botta e risposta serrato con Nikolic e Stefanelli da una parte, Grande dall’altra: 43-42. Ambrosin da fuori e Marfo ai liberi volano a +6 (48-42). Incontenibili i padroni di casa ancora a segno dalla lunga distanza, prima con Ambrosin e poi con Grande: 54-42. Moncada Energy in piena fiducia, mentre Cantù prova a restare in scia con Rogic e Stefanelli, ma gli uomini di coach Sacchetti appaiono in confusione. Terzo quarto horror di Cantù che subisce un parziale di 30-14 con i locali capaci di tirare con una percentuale di oltre il 52%. Alla mezz’ora è 61-51 per Agrigento.

Quarta frazione: libero di Marfo e poi terza tripla personale di Ambrosin, già a quota 23 punti al 32’ (65-51). Si gioca in velocità e le squadre pungono da fuori, arrivano altre tre bombe: Costi, Severini e Bucarelli (68-57). Bucarelli tiene vive le speranze brianzole con 2/3 ai liberi, ma Marfo schiaccia per il 70-59. Arriva anche la terza tripla di Grande che sembra chiudere i giochi (73-61). Cantù, però, ci crede e firma un break di 2-9, che vale il 75-70 a un minuto dalla sirena. Rogic per il -3 a 10’’ dal termine, ma Ambrosin ai liberi mette la vittoria in cassaforte (79-74). Doppia-doppia di Marfo con 14 punti e 12 rimbalzi.

