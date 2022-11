Agrigento lotta fino in fondo, ma Cantù strappa la vittoria e si conferma in vetta al girone

Cantù supera una mai doma Agrigento 89-84 e si conferma in vetta al girone, in un incontro deciso solo nei secondi finali. La formazione di Sacchetti, pur priva di due pedine importanti come Stefanelli e Baldi Rossi, ottiene la sesta vittoria stagionale in sette incontri trascinata da un ottimo Rogic (18pt+11ass), ben supportato dai vari Hunt (16pt+7rb), Severini, Berdini, Bucarelli e Nikolic, tutti in doppia cifra personale. Agrigento ha sfoggiato un Grande ispiratissimo (top scorer della gara con 22 pt), restando sempre a contatto nel punteggio. Bene anche la prova di Costi, autore di 17 punti sul referto finale.

Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Da Ros, Hunt

Agrigento: Grande, Francis, Ambrosin, Chiarastella, Marfo

CRONACA – E’ Grande il primo a trovare la via del canestro, con i cinque punti in fila dello 0-5. Da Ros sblocca Cantù, ma il pallino è tutto degli ospiti con Ambrosin che aumenta il divario con la tripla del 2-10 che obbliga Sacchetti all’immediato timeout. Nikolic rimette in scia i compagni (6-12), ma Francis ricaccia indietro i brianzoli sul 9-16. Cantù però ritrova subito la retta via e con Bucarelli e Rogic, trova il primo vantaggio interno sul 17-16. Finale di quarto tutto di marca lombardo, con la formazione di Sacchetti che allunga fino al 27-22. La seconda frazione si apre con la tripla di Costi da una parte e il 2/2 di Severini dall’altra. Un’altra tripla di un Costi ispiratissimo vale il nuovo vantaggio esterno, prontamente risposto dai due punti di Hunt per il 33-32. Equilibrio che continua a regnare, con continui sorpassi sui due lati del campo con il primo tempo che va in archivio sul 49-44. I canestri di Hunt e Bucarelli lanciano Cantù a più sette (59-52), in un inizio di terzo periodo dove non brillano troppo gli attacchi. Costi torna a smuovere il tabellino ospite, ma Berdini tiene a debita distanza gli avversari firmando il 61-54. Una gran schiacciata di Nikolic e la tripla di Rogic in chiusura di quarto portano il divario in doppia cifra, con il terzo quarto in archivio 66-55. Gli ultimi dieci minuti si aprono con cinque punti in fila di Costi, che rimettono Agrigento a meno sei. Nikolic sblocca il punteggio canturino (68-60), ma l’inerzia è tutta di Agrigento che con Grande ricuce per l’ennesima volta il divario tornando a un singolo possesso di scarto sul 68-65. Botta e risposta tra Berdini e Grande, mentre il libero di Hunt vale nuovamente il più cinque. Grande continua a far male ai canturini (72-69), ma Severini e Rogic ridanno ossigeno alla formazione di Sacchetti trascinando i padroni di casa sul 78-71, complice un fallo antisportivo sanzionato a Costi e il tecnico per proteste a coach Cagnardi. Marfo prova a tenere aperti i giochi (84-79), ma un canestro di Berdini respinge nuovamente la Fortitudo a inseguire. Agrigento non muore mai e con una tripla di Grande arriva fino a meno quattro (86-82), con Cantù che perde palla sull’azione seguente lasciando aperta la sfida quando mancano trenta secondi al termine. L’Acqua San Bernardo si complica ulteriormente gli ultimi secondi, con Bucarelli che commette fallo sul tiro da tre punti ospite, abbandonando dopo Rogic il campo per raggiunto limite di falli. Il 2/3 di Ambrosin vale l’86-84, con Agrigento costretta al fallo sistematico. Da Ros è glaciale infilando entrambi i liberi a sua disposizione per l’88-84 a diciotto secondi dal termine. Cagnardi chiama minuto di sospensione, ma al rientro è la difesa canturina ad aver la meglio propiziando la palla persa dei siciliani. L’1/2 di Hunt sancisce i titoli di coda: Cantù vince 89-84.

MVP BASKETINSIDE.COM: Rogic

CANTU’- AGRIGENTO 89 84

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 18, Bucarelli 10, Nikolic 10, Da Ros 7, Hunt 16; Severini 15, Pini 2, Berdini 11, Brembilla, Meroni. All.:

Sacchetti



Moncada Agrigento: Grande 22, Ambrosin 9, Francis 10, Chiarastella 2, Marfo 14; Costi 17, Peterson 7, Negri 3, Mayer. N.e.:

Bellavia. All.: Cagnardi.



Parziali: 27-22, 22-22, 17-11, 23-29.

Arbitri: Dionisi, Lupelli, Cassinadri.

Spettatori: 2.347 (47 ospiti)