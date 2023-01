Agrigento prova la rimonta ma Denegri e Cannon guidano al successo la Vanoli Cremona

Successo per la Vanoli Cremona che però deve respingere una grande rimonta di Agrigento nel quarto periodo. La partita nei minuti finali è accesissima e ci pensano le giocate clutch di denegri a chiudere i conti.

Vanoli: Tabu, Eboua, Denegri, Alibegovic, Cannon

Agrigento: Grande, Francis, Marfo, Ambrosin, Chiarastella

1° Quarto: la Vanoli parte subito decisa in difesa mentre in attacco il faro è Tabu che crea per se e pe i compagni. Tanti errori per Agrigento che resta in scia degli avversari una super tripla di Grande. Cremona prova la fuga ma ancora Grande da tre in contropiede e Marfo tengono viva la partita. Nel finale Cannon prima poi allo scadere Piccoli fissano il 23-18 per la Vanoli.

2° Quarto: agrigento non segna più e così la Vanoli con denegri e cannon infila il break del +10 dopo 3 minuti. Agrigento segna solo dalla lunetta e così la Vanoli affonda il colpo con Denegri e caroti. Marfo e Francis ci provano ma nuovamente Cremona punisce dalla distanza allungando. Il primo tempo si conclude sul 48-31 per Cremona.

3° quarto: Agrigento parte forte con un buon break ispirato dalle giocate di Marfo e Chiarastella; la Vanoli per respingere la rimonta ospite si affida a un super Cannon, autentico mattatore con 10 punti nel quarto. Cremona tiene così a distanza la Moncada Energy chiudendo la terza frazione sul 65-49.

4° Quarto: 2 triple di Grande e Marfo riportano sul -10 Agrigento che ora ci crede: 5 punti di Denegri sono fondamentali per la Vanoli ma due triple di Ambrosin riaprono definitivamente i conti. Ambrosin e un jumper di Peterson riportano sul -7 Agrigento a 2 minuti dal termine. Ancora Denegri infila un canestro importante poi Grande riapre il match con un gioco da tre punti a 50 secondi dalla fine. Tecnico a Marfo e con i successivi liberi di Denegri, la Vanoli chiude con la vittoria. Finisce 84-76 per Cremon

I tabellini:

Vanoli Cremona: Eboua 5, Zanetti ne, Cannon 20, Alibegovic 11, Caroti 8, Tabu 9, Vecchiola ne, Denegri 21, Piccoli 5, Zacchigna ne, Mobio 5, Ndizie. All. Cavina

Moncada Energy Agrigento: Marfo 19, Ambrosin 14, Grande 18, Costi 1, Chiarastella 10, Bellavia, Peterson 4, Mayer ne, Francis 7, Negri 2 All. Cagnardi