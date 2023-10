Agrigento ritrova la vittoria e batte la Luiss

Si aspettava con ansia la prima vittoria casalinga per la Fortitudo Agrigento e finalmente è arrivata, ne ha fatte le spese la Luiss Roma perdendo 70-62. Non la migliore Fortitudo e non una partita di altissima intensità e qualità in campo ma la squadra di coach Pilot ha tenuto il risultato a favore per 39 minuti, Ambrosin ha realizzato 28 punti e concedere solamente 62 punti sicuramente è un dato importante e di buon auspicio. Una partita sporca, fisica e con importanza doppia in vista della classifica e dei prossimi match, Agrigento ha saputo gestire meglio le azioni in attacco e questa volta ha messo a segno 14/15 tiri liberi, un dato in controtendenza rispetto alle partite passate, segno che il lavoro ripaga e che la Fortitudo non molla mai la presa. Decisivo anche il rientro dell’americano Dwayne Cohill, 11 punti e 27 minuti in campo, importanti anche gli 11 rimbalzi di Jacob Polakovich che fa valere i suoi centimetri in altezza e recupera tanti palloni conditi da 8 punti così come sono stati fondamentali i 6 assist di Albano Chiarastella e i 9 punti a testa di Sperduto e Morici, quest’ultimo con 5 rimbalzi. Nonostante il pieno controllo nel terzo periodo la Fortitudo si è complicata parecchio la vita perdendo il parziale con il punteggio di 12-20 ed un distacco netto si è trasformato in una pericolosa rimonta della Luiss che di è portata a -2, una situazione già vissuta in questa stagione. La squadra di Pilot, però, ha saputo reagire e grazie alle triple di Lorenzo Ambrosin e del solito Sperduto ha chiuso i conti portando a casa due punti fondamentali. Adesso subito testa alla trasferta di mercoledì a Trapani nel derby e domenica prossima alle 12 la sfida contro Cantù, allenata dall’ex Devis Cagnardi, due partite che promettono battaglia e spettacolo.

Moncada Energy Agrigento – Luiss Roma 70-62 (20-13, 18-13, 12-20, 20-16)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 28 (6/11, 4/8), Dwayne Cohill 11 (4/5, 1/4), Nicolas Morici 9 (1/3, 0/0), Alessandro Sperduto 9 (3/5, 1/3), Jacob Polakovich 7 (3/4, 0/0), Albano Chiarastella 2 (1/1, 0/2), Mait Peterson 2 (1/2, 0/0), Emanuele Caiazza 2 (0/0, 0/1), Davide Meluzzi 0 (0/1, 0/4), Sadio soumalia Traore 0 (0/1, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Jacob Polakovich 11) – Assist: 13 (Albano Chiarastella 6)

Luiss Roma: Valerio Cucci 14 (2/5, 1/5), Taiwo Badmus 14 (5/10, 0/2), Anrijs Miska 14 (6/6, 0/0), Domenico D’argenzio 6 (3/3, 0/2), Marco Pasqualin 5 (0/2, 0/5), Matija Jovovic 3 (0/4, 1/2), Marco Legnini 2 (0/4, 0/3), Riccardo Murri 2 (1/1, 0/2), Riccardo Salvioni 2 (1/1, 0/0), Matteo Fallucca 0 (0/2, 0/4), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 26 8 + 18 (Anrijs Miska, Marco Pasqualin 6) – Assist: 6 (Valerio Cucci, Marco Pasqualin 2)



Fortitudo Moncada Agrigento