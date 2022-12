Agrigento vince il derby siciliano, al tappeto Trapani

Fortitudo Moncada Energy Agrigento – 2B Control Trapani 76-61

Parziali: (10-18; 21-11; 26-12; 19-20)

AGRIGENTO: La Moncada vince meritatamente il derby di Sicilia 76-61. Trapani inizia fortissimo e rimane in vantaggio fino al 18’. Poi il blackout, Agrigento segna con continuità e grazie ad uno straripante Grande raggiunge il +19. Nell’ultima frazione Trapani prova a rientrare ma i padroni di casa respingono ogni tentativo di recupero.

1°Quarto: Trapani comincia con Massone, Guaiana, Romeo, Stumbris e Carter. Romeo segna i primi tre punti del match. Errori da entrambe le parti e Romeo colpisce ancora da tre. Ambrosin apre il conto per Agrigento. Stumbris fa 2/2 dalla lunetta. Ancora il lettone in penetrazione e Trapani va a +8 (2/-10). Ambrosin fa 1/2 dalla lunetta. Carter segna da sotto. Grande segna da 3. Gli risponde ancora Carter. Marfo inchioda la bimane e Parente chiama timeout sul 8-14. Romeo ancora da 3. Chiarastella si iscrive con due punti. Tsetserukou fa 1/2 dalla lunetta. Trapani difende bene e recupera due palloni. Il quarto si chiude sul 10-18

2°Quarto: Il quarto inizia con tre liberi di Costi che fa 1/3. Guaiana segna con il fallo che però sbaglia. Francis fa 2/2. Costi segna da 3 e Agrigento va a -4 (16-20). Carter segna per Trapani. Costi ancora da 2. Stumbris segna da 2. Accorcia ancora Costi. Massone segna in penetrazione. Chiarastella e Francis per i padroni di casa e Parente chiama timeout sul 24-27. Chiarastella segna ancora. Tsetserukou va in lunetta ma fa 0/2. Romeo segna da 2 e Costi impatta con una tripla. Marfo schiaccia per il primo vantaggio interno. L’ultimo tiro è di Trapani ma Massone sbaglia la bomba. Si va al riposo sul 31-29

3°Quarto: Marfo colpisce subito da 3. Costi segna dalla lunetta e Agrigento va +7 (36-29). Romeo segna da 2. Gli risponde Chiarastella. Ancora Romeo per Trapani. Marfo si fa largo sotto canestro. Grande segna 3 e Parente vuol parlarci su (43-33). Grande segna due volte da 3 e Trapani va a -16. Massone accorcia da 2. Francis segna da due. Gli risponde Stumbris. Grande ne fa altri 2 dalla lunetta. Marfo segna ancora. Guaiana segna in penetrazione. Francis sbaglia due liberi ma recupera il rimbalzo in mezzo ai granata immobili e segna. Tsetserukou segna da due l’ultimo canestro del quarto. 57-41.

4°Quarto: Subito Stumbris ne fa due da oltre l’arco e Trapani va -10 (57-47). Dopo qualche errore da entrambe le parti. Marfo segna dalla lunetta. Grande segna ancora da 3. Massone risponde da 2. Marfo fa 2/2 dalla lunetta. Guaiana e Massone segnano da 3 (63-55). Marfo tiene a distanza Trapani dalla lunetta. I granata non trovano il canestro e Grande segna da 2. Carter ne fa 1 dalla lunetta. Mollura prende un tecnico e Grande ringrazia (71-56). Massone accorcia con una tripla ma Trapani non ha più la testa nella partita. Costi e Romeo segnano da 2. Costi segna ancora da 2 in schiacciata. Agrigento chiude con la palla in mano. Finale 76-61

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani