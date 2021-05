Torino – Forlì 84-89 (25-24, 20-18, 21-21, 18-26)

“Coach Cavina parte con Cappelletti, Clark, Toscano, Pinkins e Diop. Coach Dell’Agnello risponde con Rodriguez, Bolpin, Rush, Natali e Landi.

Diop e Landi aprono il match sfruttando kg e centimetri, Clark entra in scena con la tripla, Natali lo imita per il 7-5 del 2°. Landi firma il sorpasso biancorosso, Pinkins replica a rimbalzo offensivo. Natali e Rush provano a lanciare il break ospite, Diop e Pinkins rispondono ispirati da Cappelletti. Rodriguez allunga la corsa di Forlì, al 6° è 13-19. Capitan Alibegovic infila la tripla, Clark slalomeggia e rimette a -1 la Reale Mutua. Cappelletti impatta a quota 22, Roderick si iscrive al match per il sorpasso. Clark non ci sta e rimette avanti Torino, al 10° è 25-24. Pinkins e Landi si sfidano per aprire il secondo quarto, al 12° è 35-30. Roderick e Bruttini ricuciono sul -1 biancorosso, Rush infila il sorpasso sul 35-36 del 16°. Cappelletti risponde, Rush si riaccende al 18° è 39-42. Cappelletti la impatta dall’angolo, supera in penetrazione e capitan Alibegovic fissa il 45-42 del 20°.

Diop inaugura il secondo tempo, Clark infila la tripla del +8. Roderick sblocca gli ospiti, Giacchetti accorcia sul 52-48 del 25°. Cappelletti torna a produrre per la Reale Mutua, Clark batte da lontano la zona ospite, Bruttini di esperienza mette il -5. Campani sigla il 62-55 del 27°, Landi si incarica di rimettere il -2 a tabellone. Campani sigla il 66-63 del 30°. Alibegovic apre le danze, Bolpin infila la tripla del -2. Ancora il capitano a rispondere, Clark vola ad appoggiare il 72-66 del 32°. Roderick entra di nuovo in azione, portando Forlì a -1 con la tripla. Clark lo imita per il 75-71 del 34°, Landi lo annulla con la tripla immediata, Bruttini sigla il sorpasso. Campani risponde con la tripla, Giacchetti fissa il 78 pari al 37°. Bruttini e Roderick piazzano il break per il +3 biancorosso a 2 e 20 dalla fine. Clark e Roderick siglano il 81-83, la Reale perde una palla sanguinosa a 1 e 19 dalla fine, Rush ne approfitta per allungare sul +4. Altra persa di Torino e Bruttini chiude i giochi con il canestro del 81-87. Forlì espugna il Pala Gianni Asti.

Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì: 84-89

Parziali: 25-24, 20-18, 21-21, 18-26

Torino: Clark 24, Alibegovic 10, Pagani, Penna, Cappelletti 13, Campani 8, Pinkins 12, Toscano, Origlia NE, Diop 17, Bushati. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto

Forlì: Rush 14, Giachetti 2, Campori, Natali 8, Bolpin 3, Landi 25, Dilas NE, Rodriguez 5, Bruttini 14, Roderick 18. All. Dell’Agnello, ass. Nanni e Quaglia

Torino, 02/05/2021

Ufficio Stampa

Reale Mutua Basket Torino“