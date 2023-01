Urania vola sulle ali dei 40 di Amato, Agrigento si inchina dopo 2OT

a battaglia durata 50′ premia Urania, che col doppio scalpo di Agrigento fa un deciso sprint nella lotta al quinto posto. 126-121 il finale dall’Allianz per una partita impossibile da descrivere, che ha cambiato padrone più volte e che ha sicuramente divertito i presenti che si sono goduti la partita nel sabato sera milanese.

Urania mette due punti di distanza dalla Moncada in classifica, ed il 2-0 negli scontri diretti le da un grande vantaggio in vista dello sprint finale per la graduatoria playoff. Una vittoria che porta la firma di Andrea Amato: 41 punti (career high), 11/19 dal campo ed un quasi immacolato 12/13 ai liberi, 15 assist, 10 falli subiti in 48′, con una strepitosa valutazione di 49. Una prestazione strepitosa, nella serata in cui la stella più luminosa finora di Urania si prende una serata di riposo: Potts si ferma a 10 in appena 26′, uscito rapidamente per falli. Ma Urania ha tanto dal collettivo, come successo sempre più spesso nelle ultime partite: Hill e Pullazi timbrano doppie doppie solide, 27+11 l’americano e 24+15 l’albanese, confermandosi freddissimi anche in lunetta nei momenti decisivi.



Sono proprio i liberi a condannare la Moncada Agrigento, perchè in una serata in cui fa gara di testa sin da subito, sono gli errori al 40′ che permettono ai milanesi di prolungare una gara che sembrava quasi chiusa.

Il 34/52 complessivo è un macigno sulle ambizioni di sorpasso dei biancoazzurri, che sul +4 a 30” dalla fine sprecano tre liberi che la condannano alla roulette dei supplementari. Vanificata una prestazione imponente di Ambrosin, che chiude a 37 punti e 12 falli subiti. Marfo si conferma rookie interessante, Grande l’ultimo a mollare, soprattutto al 45′ quando da casa sua impatta il punteggio e regala altri 5′ ai suoi.

Ma Urania vola sulle ali di Amato, che la trascina ad un passo dal quarto posto, e stanotte Milano può permettersi di sognare…

Primo quarto

Pronti via e Agrigento scappa sul +10, Ambrosin è già a 7 punti e per Urania si registra solo un piazzato di Ebeling, costringendo Villa a giocarsi prestissimo il primo timeout. Ma al rientro la musica non cambia, anzi il parziale si allunga sino al 4-19, con Grande che si permette anche il lusso di una bomba che bacia la tabella e beffa la difesa aggressiva dei Wildcats. Dal baratro ci provano però Potts e Pullazi a trascinare fuori Urania, che risale con le unghie fino al 19-26, provando anche a mettere in ritmo Hill in post basso. Il lungo americano inizia a spazzolare il ferro con due schiacciate terrificanti, ma sul ribaltamento di fronte Alessandro Grande è in serata extra-lusso, ridando ossigeno all’attacco ospite e chiudendo il periodo sul 22-31.

Secondo quarto

Inizio confortante per Milano, il parziale si allunga al 12-2, e la tripla di Amato vale il -1. Proprio l’ex Varese sembra in serata, dispensando anche cioccolatini che mandano Hill in Top10 delle giocate del turno di A2. Sono ancora due liberi del #6 a regalare il primo vantaggio casalingo, sul 39-38, frutto di una difesa ben più aggressiva e pronta a buttarsi su ogni pallone. Coach Cagnardi sceglie ovviamente di parlarci su, e dal minuto di sospensione emerge l’altro leader di questo gruppo, un Lorenzo Ambrosin che pesca dal suo infinito bagaglio tecnico soluzioni varie e sempre efficaci. Adesso il match è bellissimo, le squadre si rispondono colpo su colpo coi loro solisti, ed a metà gara ciò è rispecchiato dal punteggio: 49 pari al 20′.

Terzo quarto

Ambrosin riprende da dove aveva terminato, provando anche ad imbeccare Francis. Urania però risponde ad ogni colpo con altrettanta intensità, trovando punti da tutti, prima Potts, poi Pullazi, infine Hill. Una bomba di capitan Chiarastella ed un sanguinosissimo antisportivo a Montano danno inerzia ed energie ad Agrigento, che scappa sul 57-64. Sempre Amato però a ricucire, con la partecipazione decisiva stavolta di Ebeling, che impatta a quota 64. In questo frangente ci scappa pure il parapiglia: addirittura triplo antisportivo, ne fanno le spese Ambrosin, Piunti e Montano, che però col suo secondo fallo U si accomoda negli spogliatoi con ancora tanti minuti restanti. I due liberi di Piunti danno un possesso pieno di vantaggio, cristallizzato sul 70-67 alla terza sirena.

Quarto quarto

Urania però disfa la tela che l’ha portata in vantaggio: 2′ di indecifrabile mollezza difensiva e Agrigento stampa un 0-9 di parziale, con annessa uscita per falli del faro Potts ed un tecnico per Ebeling, a dimostrazione dell’eccessivo nervosismo del match. Costi e proprio l’ex Udine si scambiano triple pesantissime, ma Marfo e Francis prendono possesso dell’area pitturata e ridanno 8 punti di vantaggio agli ospiti sul 75-83. Ancora Amato a provare a caricarsi i suoi sulle spalle, ma Chiarastella è l’ultimo a mollare e trova punti fondamentali dal nulla. 5 punti di vantaggio, ma ancora manca metà periodo, ed Ebeling si sente in fiducia, scagliando un’altra bomba dal quoziente elevatissimo di difficoltà. Marfo ed Ambrosin lasciano liberi preziosi sul ferro, ed a 50” dalla fine i biancoazzurri entrano sul 88-92. Pullazi corregge un (raro) errore di Amato, Chiarastella fa 1/2 dalla lunetta e commette fallo dalla lunga distanza su Amato: 3/3 e tutto rimandato all’OT.

Overtime

Si gioca ovviamente a chi sbaglia di meno, le energie sono pochissime e la lucidità viene scemando. Nel primo OT Agrigento sale sul +3, ma una bomba di Pullazi rimette tutto in discussione. Hill continua a giganteggiare in area, Agrigento continua a gettare liberi alle ortiche, i due liberi di Pullazi sono pareggiati da quelli di Ambrosin e servono altri 5′ per decretare un vincitore. Grande spara una bomba direttamente dalla Sicilia, cui risponde immediatamente Pullazi. Amato con un’altra bomba sorpassa, Grande gestisce con la lucidità residua un possesso decisivo, peccando però sul ribaltamento e regalando tre liberi al lungo albanese. Marfo col tap-in tenta di spostare l’inerzia verso gli ospiti, ma ancora il play è indemoniato: bomba, due liberi e referto rosa. Urania vince una autentica battaglia, ad Agrigento l’onore delle armi.

Tabellini finali

Urania Milano: Amato 41, Hill 27, Pullazi 24, Ebeling 12, Potts 10, Montano 5, Piunti 5, Marra 2, Valsecchi, Cavallero ne, Ciccarelli ne, Pezzola ne

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 37, Grande 22, Francis 19, Marfo 19, Chiarastella 10, Costi 8, Negri 6, Peterson, Bellavia ne, Mayers ne