Amichevole ad alti ritmi a Trapani, dove la 2B Control batte l’Orlandina

2B Control Trapani vs Orlandina Basket: 96-90 (28-17; 27-26; 15-25; 26-22).

2B Control Trapani vs Orlandina Basket: 96-90

Parziali: (28-17; 27-26; 15-25; 26-22).

2B Control Trapani: Basciano 11, Renzi 10, Piarchak ne, Spizzichini 6, Adeola 2, Mollura 13, Corbett 20, Palermo 7, Powell 20, Nwohuocha 7, Tartamella, Lamia.

Allenatore: Daniele Parente.

Orlandina Basket: Taflaj 10, Gay 8, Floyd 20, Laganà ne, Johnson 20, Del Debbio 3, Tintori 3, Bellan 6, Fall 16, Moretti 4.

Allenatore: Marco Sodini.

Arbitri: Cappello, Licari.

TRAPANI. Nell’ultimo scrimmage di pre-season, al PalaConad, Trapani e Orlandina mettono in scena l’ennesima sfida. La 2B Control conquista 3 frazioni su 4 legittimando così la vittoria. Il finale è 96-90 ma da una parte e dall’altra si sono visti sprazzi di crescita generale, un buon viatico per l’inizio del campionato. Tra i protagonisti si segnala la coppia USA di Trapani con Corbett autore di 20 punti e Powell 17.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Palermo, Spizzichini, Corbett, Mollura e Renzi. Sodini risponde con Gay, Floyd, Bellan, Johnson e Fall. Il primo canestro della partita è di Renzi dai 6.75. Dopo i 2 liberi di Floyd, Mollura colpisce da sotto. Fall realizza dalla media, Renzi piazza un’altra tripla, Mollura realizza da sotto e Corbett da oltre l’arco: 13-4 al 4’ e time out per Sodini. Johnson accorcia prima del 2/2 dalla lunetta di Corbett. Lo stesso Corbett segna da 3 prima delle 2 triple consecutive di Basciano: 24-6 e altro time out per coach Sodini. Johnson e Moretti segnano da sotto. Nwuhuocha si iscrive a referto ma Johnson colpisce dai 6.75 (26-13). Bellan e Jhonson accorciano il divario ma in chiusura di quarto Palermo realizza 2 liberi: 28-17 al 10’.

2° QUARTO: Il primo canestro è di Floyd ma Powell risponde con una penetrazione. Bellan e Moretti portano l’Orlandina sul +4 ma Powell colpisce da oltre l’arco (5-6). Taflaj realizza da 3 prima del 2+1 di Powell e della tripla in transizione di Corbett. Due tiri liberi a testa per Floyd, Mollura e Spizzichini (13-11). Spizzichini realizza un gioco da 3 punti: 18-11 a 4’20’’ dal termine e time out per coach Sodini. Fall mette 2 liberi prima del botta e risposta dai 6.75 tra Basciano e Gay. Fall segna 4 punti di fila e porta il punteggio sul 21-20. Mollura fa 1/2 dalla lunetta ma i 2 tiri liberi di Floyd valgono la parità a quota 22. Renzi conclude in contropiede. Johnson realizza un long two prima della tripla di Palermo e del piazzato dalla media di Fall: 27-26 il finale.

3° QUARTO: Il primo canestro è di Powell ma l’Orlandina risponde subito con la tripla di Gay ed i canestri di Bellan e Taflaj: 2-7 al 3’ e time-out per coach Parente. Powell fa 2/4 dalla lunetta. 1/2 ai liberi per Fall e Corbett. L’Orlandina allunga grazie alle triple di Johnson e Gay (5-14). Dopo l’l/2 ai liberi di Nwohuocha, Floyd realizza 5 punti consecutivi. Trapani risponde con il canestro da sotto di Nwohuocha e la tripla di Corbett: 11-19 a 2’30’’ dal termine e time out per coach Sodini. Nwohuocha colpisce dalla media prima dei 2 liberi di Fall. Gay realizza in contropiede ma risponde Renzi. Fall, da sotto, chiude il periodo sul 15-25.

4° QUARTO: Adeola mette 2 liberi prima del 3/3 di Powell dalla stessa distanza. Il jump di Floyd porta il parziale sul 5-2. Corbett colpisce da oltre l’arco. I canestri di Powell e Mollura, la tripla di Taflaj ed il piazzato di Floyd cristallizzano il punteggio sul 14-7 al 4’. Powell mette altri 2 liberi prima del long-two di Floyd. Mollura fa 1/2 dalla lunetta prima dei canestri di Renzi e Johnson. Taflaj mette 2 liberi prima del coast-to-coast di Corbett. Fall realizza il tap-in prima dell’1/2 di Taflay. Spizzichini mette un libero ma Johnson segna da sotto (22-18). Palermo fa 2/2 dalla lunetta. Floyd mette un libero prima del 2+1 di Fall. Salvatore Basciano mette 2 liberi ed il quarto si chiude 26-22.

Uff. Comunicazione Pallacanestro Trapani