Assigeco Piacenza corsara sul campo di JB Monferrato

Novipiù Monferrato Basket – UCC Assigeco Piacenza 70-85 (20-29; 19-22; 15-19; 16-15)

Inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’UCC Assigeco Piacenza, che espugna il campo di una Novipiù Casale Monferrato costretta al terzo stop consecutivo e con una sola vittoria negli ultimi otto incontri, in una partita dominata per tutti i quaranta minuti grazie a una prestazione di squadra con cinque uomini in doppia cifra (Miaschi 20), e un grande lavoro in fase difensiva per contenere i principali terminali offensivi piemontesi, su tutti l’argentino Lucio Redivo costretto a una giornata da 4/14 dal campo. Unica nota negativa della serata l’infortunio occorso a Gherardo Sabatini, costretto a uscire anzitempo all’inizio del secondo quarto.

PRIMO QUARTO

Piacenza apre le danze con un parziale di 0-7 firmato dal tandem McGusty-Miaschi, prima di quattro punti in fila di capitan Martinoni che sblocca i suoi dopo due minuti e mezzo a bocca asciutta. Una magia di McGusty riporta l’Assigeco sul +7 (4-11 al 4’), ma Redivo non ci sta e risponde con una bomba da distanza siderale subito replicata da un Miaschi sugli scudi e perfetto al tiro nel primo quarto (4/4). Le percentuali per i biancorossoblu sono altissime: Skeens per due volte, McGusty e ancora Miaschi tengono Piacenza con il muso avanti, mentre Casale lotta con le unghie e con i denti e cerca di restare aggrappata alla partita con i rimbalzi offensivi del duo Martinoni-Carver e l’ingresso in campo di un positivo Valentini, che riaccorcia sul -4 (20-24 al 9’). Una tripla di Sabatini e due tiri liberi di Gajic chiudono il primo quarto sul punteggio di 20-29.

SECONDO QUARTO

Valentini sfidato al tiro punisce da oltre l’arco, ma nelle fila di Piacenza c’è apprensione per l’uscita di Sabatini, colpito da un infortunio muscolare. L’Assigeco continua il proprio show balistico con Querci e Pascolo, costringendo coach Valentini al timeout che però non scardina i piani biancorossoblu che continuano a martellare con la tripla di Cesana sull’ennesimo assist di Skeens (5 a metà gara) e i canestri di pregevole fattura di Pascolo, nonostante le conclusioni dal mid-range di Ellis e Carver che consegnano il nuovo -14 ai locali (29-43 al 15’). Le triple di Ellis e Redivo riportano Casale sotto la doppia cifra di svantaggio (36-45 al 18’), ma i ragazzi di coach Salieri rispondono presenti con McGusty e Pascolo. Leggio segna da tre, ma Miaschi con due punti in volo manda tutti all’intervallo lungo sul 39-51.

TERZO QUARTO

Dopo un paio di minuti dove sono le difese a prevalere sugli attacchi Skeens inchioda con la bimane su servizio di Miaschi, mentre Ellis con un side-step da capogiro infiamma il PalaFerraris. La Novipiù però fatica a trovare soluzioni per fermare l’Assigeco, che scappa sul +19 con la schiacciata in contropiede di Miaschi e una magia di McGusty (42-61 al 24’). Ghirlanda prova a scuotere i suoi con due bombe consecutive, che provano a mandare in tilt l’attacco biancorossoblu schierando la difesa a zona. La pausa chiamata da coach Salieri porta però i suoi frutti: Piacenza prende le misure e con un’altra schiacciata di Skeens, un arcobaleno di Pascolo e una tripla di Miaschi scappa sul 54-70 al termine della terza sirena.

QUARTO QUARTO

Il tap-in vincente di Martinoni da una parte e il gran canestro con l’ottimo utilizzo del piede perno di Varaschin inaugurano l’ultima frazione. Carver cerca di ricucire il gap di svantaggio con diverse giocate di intensità nel pitturato, ma l’Assigeco è in controllo grazie al duo Cesana-Pascolo che funziona a meraviglia (60-76 al 34’). All’and-one di Martinoni risponde Querci dalla lunga distanza prima di una delle ultime fiammate di Redivo. Il tiro di Formenti è buono ma l’ex biancorossoblu si procura un fallo tecnico che di fatto manda in fumo le speranze di rimonta piemontesi. Gli ultimi minuti sono di puro garbage time, con l’Assigeco che davanti a una buona fetta di tifosi giunti al seguito della squadra conquista la quinta vittoria consecutiva e inizia nel migliore dei modi il 2023.

DATI STATISTICI

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 13 (5/8, 1/3), Lucio Redivo 11 (1/5, 3/9), Matteo Ghirlanda 6 (0/2, 2/6), Niccolò Martinoni 16 (6/14, 0/1), Aaron Carver 12 (6/10, 0/1); Gianmarco Leggio 3 (1/4 da tre), Matteo Formenti 2 (1/3, 0/2), Luca Valentini 7 (2/6, 1/2). Ne: Karl Markus Poom, Nicolò Castellino, Lorenzo Mele, Alessandro Luparia.

Allenatore: Andrea Valentini (assistenti: Stefano Comazzi, Gabriele Longo)

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 3 (1/1 da tre), Kameron McGusty 13 (5/12, 0/4), Federico Miaschi 20 (4/4, 4/7), Nemanja Gajic 4 (1/3, 0/3), Brady Skeens 10 (5/8 da due); Luca Cesana 10 (3/5, 1/5), Davide Pascolo 14 (7/11 da due), Lorenzo Querci 9 (1/1, 2/4), Lorenzo Varaschin 2 (1/1 da due), Jacopo Soviero 0 (0/1, 0/1). Ne: Giorgio Franceschi, Milos Joksimovic.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, autori di una grandissima partita. Abbiamo vinto su un campo tutt’altro che scontato, dopo la sosta natalizia, e dopo aver lavorato molto bene per tutta la settimana. Questa sera abbiamo espresso un’ottima pallacanestro, mostrando in campo personalità, comandando il gioco e dominando la partita per tutti i quaranta minuti, decidendola con la fluidità di gioco in attacco, buone soluzioni sia da sotto che da fuori e stringendo la difesa nei momenti decisivi specialmente nel terzo quarto”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA