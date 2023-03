Assigeco Piacenza, tutto facile contro la Juvi Cremona

UCC Assigeco Piacenza – Ferraroni JuVi Cremona 92-76 (22-18; 22-18; 26-17; 22-22)

Vittoria agevole per l’Assigeco Piacenza che trova due punti importanti contro la JuVi Cremona sul parquet del PalaBanca. Dopo il trionfo casalingo di Agrigento i biancorossoblu erano costretti alla vittoria per non cedere ai siculi il sesto posto in classifica, e i ragazzi di coach Salieri hanno confezionato una prestazione convincente che permette loro di restare più in corsa che mai per l’approdo all’imminente post-season. Cremona parte bene, lotta strenuamente nel primo tempo, ma poi nel terzo quarto subisce il parziale decisivo alla vittoria di una Piacenza trascinata dai 40 punti del tandem Cesana-Miaschi e dalle solide prestazioni di Skeens (11 punti e 16 rimbalzi) e un ottimo Galmarini (11 punti e 4 rimbalzi) in uscita dalla panchina. Nota dolente della serata biancorossoblu è sicuramente il nuovo guaio fisico di McGusty, appena tornato da un problema muscolare e già costretto ad abbandonare il gioco anzitempo per un infortunio ancora da valutare. Ora l’Assigeco sarà chiamata all’ultimo sforzo della stagione regolare nella trasferta di Trapani, in cui la vittoria regalerebbe definitivamente l’approdo alla post-season alla formazione piacentina.

PRIMO QUARTO

Skeens appoggia i primi due punti della partita, poi Nasello risponde subito per Cremona. I padroni di casa si portano avanti con Cesana, ma Allen firma cinque punti per gli ospiti intervallati dal tap-in di Pascolo. Skeens e Douvier trovano conclusioni vincenti sotto canestro, poi Miaschi da tre punti regala il nuovo vantaggio a Piacenza (11-9). Reati e Cesana trovano il fondo della retina da dietro l’arco, ma Miaschi segna un’altra tripla e costringe gli ospiti al timeout (17-12). Vincini ricuce lo svantaggio ospite, ma la penetrazione di Miaschi ristabilisce le distanze tra le squadre. Pochi secondi ala sirena: McGusty e Giulietti trovano una tripla per parte e chiudono il quarto sul 22-18.

SECONDO QUARTO

Giulietti e Pianegonda riportano il match in partità, ma Cesana trova la tripla che manda l’Assigeco sul +3. Allen e Galmarini scambiano canestri, poi Portannese non sbaglia dal perimetro e allunga il vantaggio biancorossoblu (31-24). L’and-1 di Nasello e la schiacciata di Douvier riavvicinano gli ospiti, poi la rimonta è completata grazie alla tripla di Douvier e il canestro con fallo di Fanti che regalano il +2 alla JuVi (33-35). McGusty dal perimetro firma il controsorpasso Assigeco, poi Galmarini e due centri di Miaschi riportano Piacenza sul +6. I padroni di casa continuano a spingere e trovano anche l’ultimo canestro del primo tempo grazie alla virata in area di McGusty (44-36).

TERZO QUARTO

Skeens e Douvier segnano un canestro per parte, poi Fanti trova l’arresto vincente a centro area. Allen e Douvier non sbagliano dalla lunetta, rispondono Querci dalla media e Cesana dall’arco (51-44). L’Assigeco raggiunge il massimo vantaggio con un’altra tripla di Cesana e l’appoggio di Galmarini, poi i liberi di Vincini e Douvier dal perimetro riavvicinano la JuVi (62-49). Miaschi e Skeens allungano ulteriormente il vantaggio biancorossoblu, Vincini appoggia due punti per Cremona ma Skeens risponde con una grande schiacciata. Pochi secondi al termine e l’Assigeco trova addirittura il +17 con il canestro in contropiede di Querci (70-53).

QUARTO QUARTO

Skeens pesca Pascolo in area, replica Douvier ma Piacenza trova il +21 con le conclusioni vincenti di Pascolo e Soviero. Partita che sembra ormai più che indirizzata, ma la JuVi non si arrende e risponde con la tripla di Pianegonda e il tap-in di Vincini (78-62). Miaschi trova un altro canestro in contropiede, poi Cesana manda a bersaglio i due canestri che calano definitivamente il sipario sul match. C’è tempo anche prima doppia cifra stagionale di Galmarini, Cremona sul finale trova qualche conclusione vincente con Boglio ma la sirena chiude il match sul punteggio di 92-75 per l’Assigeco.

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Nemanja Gajic 0 (0/1 da due), Brady Skeens 11 (5/6 da due), Kameron McGusty 10 (2/6, 2/2), Federico Miaschi 18 (5/10, 2/6), Luca Cesana 22 (3/4, 5/6), Davide Pascolo 7 (3/7, 0/1), Jacopo Soviero 2 (1/2, 0/1), Marco Portannese 7 (1/2, 1/4), Lorenzo Galmarini 11 (5/8, 0/1), Lorenzo Querci 4 (2/2, 0/2), Giorgio Franceschi NE, Matteo Gherardi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Ferraroni JuVi Cremona: Eugenio Fanti 5 (2/4, 0/2), Trevon Allen 11 (2/10, 1/5), Ferdinando Nasello 6 (2/3, 0/1), Davide Reati 3 (0/3, 1/2), Bryce Douvier 19 (4/11, 2/4), Alfredo Boglio 8 (1/1, 2/3), Marko Milovanovic 0 (0/1 da tre), Tommaso Pianegonda 7 (1/2, 1/2), Luca Vincini 11 (5/8 da due), Niccolò Giulietti 5 (1/3, 1/2)

All.: Alessandro Crotti (assistenti: Gianluca De Gennaro, Elvis Vacchelli)

