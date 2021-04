Buona prova della BCC Treviglio che nel recupero della 22^ giornata esce vincitrice dalla battaglia contro l’Agribertocchi Orzinuovi con un 90-83 finale che vale la permanenza nella categoria e le permette di continuare la rincorsa ai playoff nella fase successiva.

Una partita che nel primo quarto vede i bresciani controllare le danze in maniera agevole sfruttando la buona mira dalla lunga distanza, nel secondo periodo però arriva la reazione dei trevigliesi trascinati da Borra e Lupusor dando inizio a una fase molto equilibrata nel punteggio che caratterizzerà i due quarti centrali; l’allungo decisivo della BCC arriva all’inizio dell’ultimo periodo dove la BluBasket allunga con le conclusioni dalla lunga distanza mentre l’Agribertocchi muove il proprio punteggio per larghi tratti solo con i tiri liberi e, nonostante la fiammata finale di Miles e Spanghero, è costretta a cedere la vittoria ai padroni di casa. I quintetti in campo Coach Zambelli (alla prima da capo allenatore dopo l’esonero di Cagliardi) manda in campo il quintetto formato da Frazier in regia, Pepe e Sarto sugli esterni, Nikolic e Borra sotto canestro; dall’altra parte coach Corbani schiera per la palla a due Spanghero in regia, Miles e Negri sugli esterni, Hollis e Zilli sotto canestro. Primo quarto Apre le danze il contropiede finalizzato da Miles per un’Agribertocchi che in questa fase di gioco trova punti con Negri e Zilli, dall’altra parte Treviglio rompe il ghiaccio con il piazzato di Pepe ma è Borra sugli scudi in questi primi minuti che con 5 punti consentono alla BCC di mettere il naso avanti (7-6); tripla dall’angolo di Spanghero che punisce la disattenta difesa trevigliese, BluBasket che però vuole sfruttare il buon momento in attacco e va a segno ancora con Borra e con Sarto che trova i primi due punti della sua partita. Fase centrale del quarto che sorride decisamente ai bresciani che piazzano un parziale di 7-0 con il canestro dall’area di Miles, il 2/2 dalla lunetta di Hollis e la tripla di Spanghero che consentono agli ospiti di andare sul +5 (11-16) e costringe coach Zambelli a chiamare il primo time out del match. Il parziale a favore di Orzinuovi si allunga a quota 9 con il 2/2 ai liberi di Miles, Treviglio riprende fiato con i canestri da sotto di Lupusor e Bora e il 2/2 dalla lunetta di Reati che risponde a quello di Galmarini ma il momento è sempre favorevole ai bresciani che piazzano un 7-0 con 5 punti di Mastellari e il piazzato di Miles (17-27). Finale in cui la BCC accorcia con i canestri dall’area di Reati e Frazier, l’Agribertocchi risponde con la tripla di Spanghero e chiude il primo periodo avanti di 9 lunghezze (21-30). Secondo quarto Inizio di secondo quarto che sorride alla BCC che alza l’intensità in difesa e dimezza lo svantaggio in attacco con l’appoggio al tabellone di Lupusor e la tripla di Frazier, Orzinuovi si scuote dopo 1’ di gioco con il canestro di Galmarini ma questa prima parte di quarto è totalmente favorevole a Treviglio che è tornata in campo con un piglio diverso e si riporta a -2 con il gancio di Borra e la penetrazione di Lupusor (30-32). Time out per coach Corbani che vuole dare una scossa ai suoi giocatori, irriconoscibili in questi primi 5’ di gioco caratterizzati da diversi errori dei bresciani, ma la reazione non arriva e la BluBasket piazza il sorpasso con 5 punti di un ispirato Lupusor. Il giocatore moldavo infila un altro tiro dalla media distanza prima che un’Orzinuovi parecchio appannata si risvegli dal suo torpore con la tripla di Rupil dopo 5’ di blackout, canestro che da’ la scossa ai bresciani che pareggiano a quota 37 con la realizzazione di Zilli. Minuto di sospensione chiamato da coach Zambelli per stroncare sul nascere il mini-parziale avversario, Treviglio mantiene il naso avanti con la tripla di Reati e il canestro dall’area di Ancellotti, dall’altra parte l’Agribertocchi sembra essersi ripresa e si mantiene a contatto con Negri e Miles (42-41). Finale di periodo in cui si registrano la tripla frontale di Bogliardi e il piazzato di Zilli, oltre a molti errori al tiro da entrambe le parti, e le due formazioni vanno negli spogliatoi per l’intervallo sul +2 BCC (45-43). Terzo quarto Si torna in campo con due piazzati dalla media distanza di Spanghero per i bresciani e la tripla di Sarto più il tap-in di Borra per i padroni di casa, gli ospiti si mantengono sotto il possesso di distanza con il canestro di Miles e a seguire (complice il dubbio fallo antisportivo fischiato contro Pepe) pareggiano a quota 50 con il libero mandato a segno da Negri. Segue una serie di azioni offensive con errori da entrambe le parti, ne esce bene Treviglio con una tripla di Pepe e l’appoggio al tabellone di Borra a fronte di una Orzinuovi nervosa (Hollis richiamato in panchina dopo aver commesso il suo quarto fallo personale) e imprecisa complice l’asfissiante difesa di una BCC che amplia ulteriormente il divario con il 2/3 dalla lunetta di Nikolic e la penetrazione vincente di Frazier che costringe coach Corbani al time out. Il minuto di sospensione provoca una reazione da parte dei bresciani che interrompono il parziale di 9-0 trevigliese con due triple di Miles che riportano gli ospiti a -3, ora è Treviglio a essere imprecisa al tiro e Orzinuovi firma il -1 (59-58) con il canestro da sotto di Spanghero che spinge coach Zambelli a chiamare time out con 1’53’’ sul cronometro. Arriva la reazione biancoblu con la tripla di Nikolic, i bresciani però piazzano il sorpasso con il 2/2 ai liberi del solito Miles e la conclusione dalla lunga distanza di Spanghero; ultimo giro di orologio in cui il lungo sloveno della BCC ribalta il punteggio con un gancio dall’area mentre la bomba allo scadere di Spanghero non viene convalidata dalla terna arbitrale e dopo 30’ di gioco il punteggio dice 64-63 a favore dei padroni di casa. Ultimo quarto Inizio di quarto periodo che sorride alla BluBasket che consolida il vantaggio con le triple firmate da Frazier e Reati, dall’altra parte i bresciani trovano due canestri da sotto con Galmarini e Spanghero tenendosi a 3 lunghezze di distanza (70-67). Il capitano trevigliese si carica sulle spalle le responsabilità dell’attacco e firma 4 punti molto importanti in questa fase di gioco, Orzinuovi è invece imprecisa e muove il suo punteggio con il solo 1/2 ai liberi di Galmarini con Treviglio che ne approfitta per allungare ancora con 3 punti di Lupusor (77-68). L’Agribertocchi non riesce più a segnare dal campo e si mantiene in corsa con il 2/2 di Miles e l’1/2 di Spanghero, dall’altra parte invece la BCC sente l’odore del sangue e va oltre la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Pepe e la schiacciata di super Borra per il +11 (82-71) che con 4’7’’ sul cronometro spinge coach Corbani a chiamare time out. Arriva la reazione degli ospiti con il 2/2 dalla lunetta di Miles, la schiacciata in contropiede di Hollis e il gioco da tre punti di Zilli, dall’altra parte però c’è una BCC in missione che mantiene il +10 con 4 punti di Frazier e il piazzato di Pepe (88-78). Due sanguinosi errori dalla lunga distanza per i bresciani complicano i loro sogni di vittoria, nonostante ciò nella prima parte dell’ultimo minuto dimezzano lo svantaggio con la tripla di Miles e il canestro di Spanghero e costringono coach Zambelli al time out con 30’’ sul cronometro; Orzinuovi non può beneficiare del fallo sistematico in quanto non ancora in bonus, Treviglio ne approfitta per far passare secondi preziosi e firma la vittoria con il 2/2 ai liberi di Frazier che vale il 90-83 finale, la permanenza matematica in A2 e la speranza di riuscire ad acciuffare un posto ai playoff. I migliori in campo Decisive per la vittoria della BCC le prestazioni di Borra (doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi cui aggiunge anche 4 assist e un ragguardevole 8/10 dal campo), Lupusor (16 punti) e Reati (14 punti, 3 rimbalzi e 4 assist), in doppia cifra anche Frazier (16 punti e 7 assist) e Pepe (10 punti e 3 rimbalzi). A Orzinuovi non bastano le ottime prestazioni di Miles (top scorer del match con 27 punti, 4 rimbalzi, 5 falli subiti e 8/8 dalla lunetta) e Spanghero (23 punti, 5 rimbalzi, 4 assist, 5 falli subiti e 4/7 dalla lunga distanza).

I tabellini

BCC Treviglio 90–83 Agribertocchi Orzinuovi (parziali: 21-30, 45-43, 64-63)

BCC Treviglio: Sarto 5, Nikolic 7, Reati 14, Corini n.e., Bogliardi 3, Manenti n.e., Abati Toure n.e., Ancellotti 2, Frazier 16, Pepe 10, Lupusor 16, Borra 17. All. Zambelli

Agribertocchi Orzinuovi: Rupil 3, Miles 27, Mastellari 5, Guerra n.e., Galmarini 7, Negri 5, Tilliander n.e., Zilli 9, Spanghero 23, Fokou, Hollis 4. All. Corbani

Statistiche – Treviglio: 26/45 da 2, 10/25 da 3, 36/70 dal campo, 8/13 ai liberi; Orzinuovi: 20/41 da 2, 9/24 da 3, 29/65 dal campo, 16/21 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Daniele Alfio Foti, Stefano Del Greco, Giulio Giovannetti.