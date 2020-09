Bergamo dilaga nella ripresa ed espugna Bernareggio

Bergamo si impone nel test disputato in casa della Vaporart Bernareggio, formazione tra le più accreditate della Serie B, con il punteggio di 65-83. Una buona prova, un test valido per avvicinarsi al meglio alla Supercoppa; per gli uomini di Calvani si tratta di un passo avanti, trascinati dalla prestazione di Easley, autore di 27 punti. Bene anche Pullazi, cresciuto esponenzialmente nella ripresa, e positive le prove della coppia di play Zugno-Parravicini.

Bergamo gioca un buon primo quarto, in cui Easley fa la voce grossa in attacco (8 punti) e la difesa sale d’intensità dopo i primi 5 minuti. I gialloneri chiudono avanti 17-22, ma nella seconda frazione arriva la reazione dei padroni di casa, che ribaltano il risultato fino a prendersi un minimo vantaggio; Calvani mischia le carte ed i suoi quintetti, Easley è sempre il referente offensivo ed insieme a Parravicini permette ai gialloneri di chiudere in parità a quota 39 il primo tempo.

Nella ripresa il punteggio si abbassa, e Bergamo esce con la sua qualità: i gialloneri si prendono tredici lunghezze di margine con i canestri di Zugno, Easley e Pullazi (10 punti nel quarto) e chiudono avanti 51-63 al 30’. La difesa di Bergamo non permette il rientro a Laudoni e compagni, anzi il divario si dilata fino al +17. Il finale dice 65-81 in favore di Bergamo.

Tabellino: Zugno 8, Vecerina, Bedini 2, Masciadri 7, Easley 27; Pullazi 15, Purvis 6, Seck 4, Parravicini 9, Da Campo 5. All. Calvani

Prossimo appuntamento di pre-season sabato 3 ottobre in casa della BCC Treviglio (PalaFacchetti di Treviglio, palla a due alle ore 18.00).

