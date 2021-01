Bergamo si sveglia tardi, il derby è di Treviglio

Withu Bergamo – BCC Treviglio 73-76 (15-22, 14-21, 22-18, 22-15)

La Bcc Treviglio vince il derby ed espugna il “PalaAgnelli” di Bergamo per 73-76. Una vittoria importantissima ottenuta al termine di una gara che ha visto la Bcc avanti anche di 19 punti ma che, grazie alla reazione della Withu, è stata decisa negli ultimi e fondamentali possessi. Borra con 24 punti e 11 rimbalzi è il migliore in casa Bcc, in doppia anche Pepe (16), Nikolic (11) e Frazier (10). Zugno (16) e Pullazi (14) sugli scudi per la Withu.

IL MATCH

Frazier, Pepe, Reati, Nikolic e Borra lo starting five scelto da Cagnardi; Zugno, Purvis, Da Campo, Masciadri e Easley i cinque schierati da Calvani.

Parte bene Treviglio con Pepe sugli scudi ed un Borra presente sui due lati del campo, le triple del pescarese danno il primo vantaggio alla Bcc (6-14). La zona di Treviglio mette in difficoltà l’attacco orobico e i canestri di Borra e Nikolic danno alla Blu la doppia cifra di vantaggio con cui si chiude la prima frazione: 15-22.

Treviglio si affida ai suoi pivot. Borra è dominante e ne realizza otto in fila che valgono il 19-30; Pullazi prova a muovere il tabellino dei suoi ma Pepe ed un ottimo D’Almeida siglano il nuovo parziale (21-35). Il beninese entra bene in gara, sono 8 i sui punti consecutivi che portano la Blu all’intervallo in vantaggio per 27-43.

Borra continua ad essere il riferimento offensivo della Bcc e i suoi canestri valgono il +19 (31-50). Bergamo però è viva ed con il duo Pullazi- Zugno ritorna in partita (39-52). Una tripla di Pepe scuote Treviglio ma ancora Zugno, ben assistito da Purvis, mette a segno il 10-0 che ricuce il gap sino al 51-61 di fine terzo quarto.

Borra ne mette a segno altri sei, Parravicini dall’arco tiene in scia la Withu (56-67). Nel quarto periodo però l’attacco della Bcc perde qualche pallone di troppo, quella di Bergamo con il duo Purvis- Pullazi invece produce un nuovo parziale per il 61-67. Bogliardi in sottomano sblocca la Bcc, Frazier realizza i liberi dopo l’antisportivo a Pullazi. Partita finita? Assolutamente no. Zugno, due volte, ed Easley per il controbreak Withu: 71-74 all’ultimo giro d’orologio. Borra fallisce due liberi, Parravicini ha il pallone del pareggio ma Frazier lo stoppa, dall’altro lato Borra mette nuovamente due possessi tra le due squadre. Bergamo commette fallo, Pepe fa 1 su due e l’ultimo tentativo dei padroni di casa non va a buon fine. Vince Treviglio 73-76.

Withu Bergamo: Ruben Zugno 16 (2/7, 4/5), Rodney Purvis 14 (4/16, 0/3), Rei Pullazi 14 (2/6, 1/1), Tony Easley 10 (4/8, 0/0), Matteo Parravicini 10 (1/2, 2/5), Stefano Masciadri 7 (2/3, 1/2), Simone Vecerina 2 (1/3, 0/1), Mattia Da campo 0 (0/0, 0/1), Ferdi Bedini 0 (0/1, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Gabriele Riboli 0 (0/0, 0/0), Andrea Siciliano 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 17 / 17 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Rei Pullazi, Tony Easley 9) – Assist: 10 (Rodney Purvis 3)

BCC Treviglio: Jacopo Borra 24 (11/15, 0/2), Simone Pepe 16 (1/5, 4/11), Mitja Nikolic 11 (1/5, 3/4), J.j. Frazier 10 (1/6, 2/5), Ursulo D’almeida 8 (4/6, 0/0), Davide Reati 5 (0/0, 1/7), Matteo Bogliardi 2 (1/3, 0/1), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/0), Alvise Sarto 0 (0/0, 0/2), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amboni 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Jacopo Borra 11) – Assist: 19 (Mitja Nikolic 6)

