Biella lotta ma il derby è di Tortona

Piove sul bagnato per Biella che dopo aver giocato male e perso contro Bergamo, gioca allo spasimo contro Tortona e disputa una partita di grinta che però non sortisce l’effetto desiderato. Senza Hawkins e, privata di Kuba, approdato alla corte di Milano si sapeva sarebbe stata dura contro la corrazzata Tortona, ma lo spirito messo in campo da Laganà e compagni è stato encomiabile. Ramondino parte con Fabi, Severini, Cannon, Mascolo e Sanders mentre Squarcina punta su Carroll, Lagana, Barbante, Miaschi con la promozione di Pollone in quintetto e proprio il numero 20 Pollo sigilla con una tripla il primo vantaggio di Biella. Difesa alta e buona concentrazione portano Biella a un vantaggio di peso sul 13 a 5 che costringono il coach ospite a chiamare time out. Tortona più reattiva comincia a cercare il tiro dalla lunga. Carroll cerca il tiro da tre Mascolo frana su di lui sembra fallo ma gli arbitri non fischiano e sulla ripartenza Biella subisce ancora dalla lunga distanza. A fil di sirena poi Biella subisce il sorpasso con un altro tiro dalla distanza. Secondo quarto con Biella che pareggia subito, ma poi subisce la maggiore aggressività ospite e anche qui a fil di sirena subisce ancora una tripla con annesso fallo che manda Tortona in orbita sul più nove all’intervallo lungo. Al rientro è ancora peggio, in un amen tre triple consecutive di Sanders e Mascolo, dilatano a dismisura il punteggio. Biella reagisce e fa un contro break che la porta addirittura al meno sei. Ramondino mescola un po’ le carte e trova dai suoi delle percussioni che fanno male e all’ultima sirena il divario è di 12 punti. Eppure Biella non cede, alza la difesa, recupera punto dopo punto, arrivando al meno sei di nuovo. Sul meno cinque con Miaschi in tranche agonistica fischia al giovane giocatore biellese un antisportivo decisamente cervellotico che di fatto chiude il match. Tortona manco a dirlo implementa il risultato con le triple di Mascolo decisamente l’MVP di questa partita.

Edilnol Biella vs Bertram Tortona 83 – 95 (15-18; 37- 46; 57 – 69 )

Edilnol Pallacanestro Biella: Berdini 2, Moretti 3, Loro 0, Bertetti 4, Laganà (C) 20, Barbante 11, Miaschi 16 Vincini 3, Pollone 5, Carroll 16, Lugic 3 Allenatore: Iacopo Squarcina.

Bertram Tortona: Cannon 17, Gazzotti 3, Ambrosin 10, Tavernelli 17, Fabi 6, Graziani n.e., Mascolo 21, Severini 7, Sanders 14 , Romano n.e., Morgillo 0. All. Ramondino

Tiri Liberi Biella 17/18 Tortona 18/20 Rimbalzi Biella 32 Tortona 38 Assist Biella 12 Tortona 15

Fotogallery a cura di: Matteo Cerreia Vioglio