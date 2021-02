Biella si perde il primo quarto e Bergamo ne approfitta

Laganà un po’ acciaccato, Hawkins non a referto causa covid, Kuba con la valigia pronto per Milano. Se Torino ha fatto sorridere i tifosi di Biella, la preoccupazione rimane per la tenuta della squadra chiamata a giocare contro Bergamo cenerentola da non sottovalutare della classifica del Girone Verde. Squarcina inizia con Carroll Miaschi, Vincini, Kuba, Lagana mentre Calvani schiera Easly, Parravicini, Zugno, Pullazi e Da Campo. Dopo le prime azioni inconcludenti da entrambe le parti gli ospiti inanellano una serie di canestri che li portano sul 18 a 0. Biella sembra in bambola, non riescono i passaggi più elementari e Bergamo ne approfitta. Il primo punto lo mette a referto Berdini dalla linea del libero e poi a poco a poco inizia una rimonta che porta l’Edilnol alla prima sirena sul 14 a 26, con un parziale di sette a zero negli ultimi due minuti. Biella inizia il secondo con una tripla di Carroll, ma Bergamo riesce a tenere le distanze, anche se si accende Kuba, alla sua ultima partita forse con Biella, che, con un buon parziale, merito anche di Pollone e Bertetti, porta i rossoblù sul meno sei. Carroll e Kuba illudono Biella mettendola sul meno uno a inizio ripresa, ma poi Zugno da tre ristabilisce le distanze, anzi grazie a una buona circolazione di palla, le distanze si dilatano. Biella ha troppa fretta di recuperare e si perde qualche occasione. Bergamo alza la difesa negli ultimi minuti, ma quando perde per cinque falli prima Da Campo e poi Easly per un antisportivo Squarcina culla la speranza di ribaltarla, si arriva sul meno tre con palla in mano, ma la preghiera di Laganà viene risputata dal ferro, nel giro dalla lunetta Masciadri è letale e Bergamo porta a casa la posta piena. Se Torino aveva dato speranza, quella contro Bergamo è una brutta battuta d’arresto, una vittoria avrebbe caricato a mille, invece, la truppa biellese viene invischiata ancora di più nella lotta per la salvezza. Per domenica si spera di recuperare Hawkins e va valutato il cambio di Kuba, oltre alle condizioni di Laganà e anche di Miaschi apparso un po’ sottotono

Edilnol Biella vs Withu Bergamo 70 – 75 (14-26; 40- 46; 50 – 58 )

Edilnol Pallacanestro Biella: Berdini 7, Moretti n.e., Bertetti 2, Laganà (C) 14, Barbante 3, Miaschi 8 Wojciechowski 10, Vincini 0, Pollone 7, Carroll 19 Allenatore: Iacopo Squarcina.

Withu Bergamo: Da Campo 5, Parravicini 11, Purvis 5, Vecerina 12, Masciadri 6, Easly 16, Pullazi 6, Zugno 14. All Marco Calvani

Tiri Liberi Biella 22/23 Bergamo 8/13 Rimbalzi Biella 31 Bergamo 42 Assist Biella 9 Bergamo 14