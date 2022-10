Blitz Agrigento, espugnata Rieti

A cura di Paolo Matteucci

Kienergia Rieti – Moncada Energy Agrigento 75-87 (26-15, 16-33, 14-19, 19-20)

Kienergia Rieti: Lorenzo Tortu 16 (2/7, 1/1), Darryl Tucker 11 (4/12, 0/0), Marco Timperi 10 (3/6, 0/4), Maurizio Del testa 10 (3/4, 1/2), Ruben Zugno 8 (1/2, 2/8), Jordan Geist 8 (2/4, 0/1), Paolo Rotondo 8 (4/4, 0/0), Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/3), Nikola Nonkovic 0 (0/2, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Darryl Tucker 12) – Assist: 10 (Lucas Maglietti 4)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 24 (4/8, 4/6), Kevin Marfo 15 (5/9, 0/1), Cosimo Costi 12 (2/4, 1/2), Alessandro Grande 11 (4/6, 1/7), Daeshon Francis 10 (5/11, 0/2), Mait Peterson 8 (3/4, 0/0), Matteo Negri 4 (1/1, 0/0), Albano Chiarastella 3 (0/3, 1/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 21 (Alessandro Grande 6)

Terza giornata di Campionato di Serie A2 Girone verde per la Kienergia Rieti, che riceve tra le mura amiche la formazione della Fortitudo Agrigento.

La partita di oggi sarà l’ennesima battaglia di una sfida che rischia ormai di diventare una classica degli ultimi anni tra serie A2 e serie B. Le due squadre, infatti, si sono scontrate a Giugno nella semifinale di Playoff per la promozione in A2, con la vittoria dei siciliani.

I reatini, non ancora al completo vista l’assenza di Benjamin Marchiaro, possono però contare sul fondamentale apporto del rientrante Jordan Geist. I padroni di casa, come afferma Coach Ceccarelli, stanno cercando di migliorare, giorno dopo giorno, la qualità del loro gioco e aumentare la conoscenza di loro stessi.

Squadra che vince non si cambia, è’ questa invece la regola seguita da Agrigento che ha deciso di confermare l’ossatura che ha vinto il campionato di Serie B. Insieme ai soliti Chiarastella, Grande, Ambrosin e Peterson, che hanno bisogno di presentazioni, ci sono stati gli innesti dei due americani Francis e Marfo e dell’italiano ex Urania Milano e Bergamo Negri.

Kienergia NPC Rieti: Zugno, Geist, Timperi, Tortù, Tucker.

Fortitudo Agrigento: Grande, Marfo, Ambrosin, Chiarastella, Francis.

Marfo apre le danze proprio allo scadere dei primi 24” di gioco. Immediata la risposta di Tucker e Geist e Rieti in vantaggio 4-2 al 2’. Ambrosin recupera palla ed infila dalla distanza ma è ancora Tucker a riportare avanti i padroni di casa. (6-5 al 3’). Marfo, Timperi e Geist segnano in rapida successione ma è Geist a dare a Rieti il 12-9. Grande con 2 canestri di fila riporta avanti la Moncada Agrigento, ma Tortù risponde con 5 punti consecutivi e Rieti si porta a condurre sul 19-14 all’8’. Marfo prova a controbattere, ma Rotondo e Del Testa chiudono il primo parziale sul 26-15 per i padroni di casa.

La Kienergia riparte alla grande ed in 2’ raggiunge il massimo vantaggio 30-17 con altri due canestri di Rotondo. Grande reazione dei siciliani che, grazie ad un’ottima difesa individuale, riescono ad accorciare le distanze con i punti di Costi, Grande e Peterson (33-30 al 14’). Del Testa e Tortù danno una boccata di ossigeno all’attacco reatino, ma Negri accorcia ancora ed al 16’ il punteggio è sul 36-34 per la Npc Rieti. Altro allungo dei locali con Timperi e Tucker (42-35 al 17’), ma sono gli ospiti a dominare nelle ultime battute della seconda frazione. Con un parziale di 0-13, sospinti da un Ambrosin infallibile, i siciliani vanno all’intervallo avanti sul 42-48. Da segnalare l’infortunio occorso a Geist al 17’, che non rientrerà dopo la sosta.

Al ritorno in campo sembra esserci solo Agrigento che in meno che non si dica si porta sul +15 (43-58 al 25’) con Ambrosin e Marfo protagonisti. La Kienergia prova una reazione con i canestri di Tortù, Tucker ed un libero di Timperi (48-58 al 27’), ma la Moncada sembra padrona del campo e nonostante i canestri di Maglietti e Zugno, chiude la terza frazione sul 56-67.

Timperi prova a dare la carica ai suoi, 4 punti di fila, ma è ancora Ambrosin, con l’aiuto di Francis, ad infilare una bomba ed a ricacciare la Npc a -14, 60-74 al 34’. Zugno e Grande infilano da 3 punti, Tucker e Del Testa provano ad accorciare ma un suntuoso Ambrosin ricaccia indietro i reatini. Peterson sigla il 69-84 e nelle battute finali Tortù incrementa il suo bottino personale fino al 75-87 conclusivo.

MVP: Lorenzo Ambrosin