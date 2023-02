Blitz Assigeco Piacenza sul campo di Latina

Benacquista Assicurazioni Latina – UCC Assigeco Piacenza 66-75 (14-15, 16-22, 18-15, 18-23)



Benacquista Assicurazioni Latina: Mike Lewis 17 (7/8, 0/3), Ivan Alipiev 12 (3/5, 1/3), Samuele Moretti 10 (5/9, 0/0), Abdel Fall 10 (4/8, 0/1), Alberto Cacace 5 (1/1, 1/1), Yancarlos Rodriguez 5 (0/2, 1/4), Kenneth Viglianisi 5 (1/2, 1/1), Salvatore Parrillo 2 (1/1, 0/2), Giordano Durante 0 (0/1, 0/1), Alexander Cicchetti 0 (0/1, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 23 4 + 19 (Samuele Moretti 5) – Assist: 13 (Mike Lewis 3)

UCC Assigeco Piacenza: Marco Portannese 16 (2/4, 4/4), Brady Skeens 15 (6/8, 0/0), Davide Pascolo 12 (6/8, 0/1), Federico Miaschi 10 (3/4, 1/7), Kameron Mcgusty 9 (2/9, 1/2), Luca Cesana 4 (2/5, 0/3), Antonio jacopo Soviero 4 (0/0, 0/2), Lorenzo Querci 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Galmarini 2 (1/2, 0/1), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/2), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Giorgio Franceschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 38 14 + 24 (Brady Skeens 12) – Assist: 13 (Federico Miaschi 4)

Seconda successo consecutivo in trasferta per un Assigeco sporca ma vincente sul parquet del Pala Bianchini di Latina, che riscatta la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro Rieti andando a vincere una partita di fondamentale importanza contro un avversario in lotta per un posto ai playoff. In una serata dove il tiro da tre punti non funziona per entrambe le squadre, l’Assigeco stravince la lotta a rimbalzo (42-27) e scava il solco decisivo con un parziale di 10-0 nel corso del quarto periodo. Con uno spento Kameron McGusty (9 punti con 3/11 dal campo e tre palle perse) a prendersi la scena è Marco Portannese, autore di 16 punti con 4/4 da oltre l’arco, ma da sottolineare è anche il prezioso lavoro all’ombra del canestro di Pascolo e Skeens (12+8 per il primo, 15+12 per il secondo), e un commuovente Soviero in fase difensiva.

PRIMO QUARTO

Latina apre le danze con un canestro di Moretti, molto cercato nel cuore dell’area nelle prime azioni di gioco, che parte con le marce altissime infilando altri due bersagli che portano i suoi sul +4, con Piacenza che riesce a trovare il fondo della retina con il solo Skeens. Miaschi si iscrive a referto con una bella penetrazione ma i padroni di casa rispondono subito presenti con Lewis, e provano a scappare nuovamente sul + 6 (12-6 al 5’) con il reverse di Cacace. Risveglio piacentino: il clamoroso poster di Skeens, un altro alley-oop con fallo concluso dal giocatore a stelle e strisce e i canestri di Cesana e Miaschi portano i biancorossoblu per la prima volta con il naso avanti (12-15 al 8’). Due punti di Fall chiudono la prima frazione con il punteggio di 14-15. Curiosità statistica: nessuna bomba segnata dalle due squadre.

SECONDO QUARTO

Soviero appena entrato in campo recupera un pallone importante che costringe Parrillo al fallo antisportivo segnando poi entrambi i tiri liberi. Dopo dodici minuti arriva la prima tripla della serata, firmata da Kameron McGusty, che con un’altra giocata delle sue infiamma il Pala Bianchini costringendo coach Gramenzi al time-out. Botta e risposta tra Moretti e Pascolo, poi sei punti in fila di Alipiev impattano nuovamente il match (24-24 al 15’), prima della ribattuta biancorossoblu che grazie al trio Galmarini-Soviero-Pascolo torna avanti di due possessi pieni. Latina alza la pressione difensiva e ruba due punti con Lewis, Querci appena entrato brucia la retina da oltre l’arco e il gioco a due sull’asse Skeens-Pascolo porta Piacenza sul +9 (28-37 al 19’), ma ancora Lewis con due tiri liberi manda tutti all’intervallo lungo con il tabellone che segna 30-37. Al giro di boa i biancorossoblu dominano nella lotta a rimbalzo (13-22, 8 per Skeens).

TERZO QUARTO

Pronti via parziale di 9-2 di una Latina guidata da un sontuoso Rodriguez. Diversi errori dal campo da parte di entrambe le formazioni, poi una bomba e una penetrazione di Portannese portano un po’ di ossigeno per Piacenza obbligando i padroni di casa alla pausa forzata. La tripla di Viglianisi e il canestro di Alipiev impattano nuovamente la partita (44-44 al 26’), ma al Pala Bianchini è ancora Portannese show con due triple di pregevole fattura, che sommate a due punti di Miaschi consegnano il nuovo +6 ai ragazzi di coach Salieri prima del taglio vincente di Parrillo, che porta il punteggio sul 48-52 al suono della terza sirena.

QUARTO QUARTO

Portannese infila un altro canestro, ma come nel terzo quarto sono i padroni di casa a partire meglio, che tornano con il naso avanti trascinati dalla tripla di Cacace e le scorribande di Lewis (57-55 al 33’). Pascolo è preziosissimo nel cuore dell’area, l’and-one di Lewis sigla ancora il +3 per i laziali. Qualcosa però nel motore offensivo di Latina si inceppa: ne approfittano i biancorossoblu con le triple di Miaschi e Portannese e il gioco da tre punti di Skeens, oltre a un commuovente Soviero in fase difensiva, che firmano un parziale di 0-10 che di fatto spezza le gambe agli avversari, che provano a restare a galla guidati dal proprio capitano Fall (64-71 al 38’). Si gioca per la differenza canestri (all’andata +11 per Latina): Cesana e Skeens firmano il +11 piacentino, ma a cinque secondi dalla fine Alipiev appoggia due punti, con la partita finisce 66-75. L’Assigeco ritorna alla vittoria riscattando la sconfitta della scorsa settimana con Rieti mentre continua la striscia negativa di Latina, ferma a una sola vittoria nel 2023.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA