Tezenis Verona-Reale Mutua Torino 82-81 (15-22; 37-33; 54-58; 75-75)

Un’ottima Tezenis Verona, trascinata dai 29 punti di Bobby Jones, batte la capolista Torino e sogna il terzo posto in classifica. Tutto dipenderà dalla vittoria o meno di Udine stasera contro Trapani.

Torino senza Diop, Verona deve rinunciare a Pini e Caroti. Ritmo intenso imposto all’inizio della gara dal duo torinese formato da Cappelletti e Penna, che corrono e sanno mettere in ritmo Campani e Pinkins. La Tezenis si appoggia in prevalenza ai lunghi Candussi e Jones, ma quando Clark si iscrive a referto Torino doppia Verona (10-5). Il solito buon impatto dalla panchina del veterano Rosselli e la presenza in area di Jones vengono ben rintuzzati per la Reale Mutua dalla buona pressione difensiva di squadra e dalla vena offensiva di Clark e dall’aggressività di Alibegovic e Pinkins: 22-15 per Torino a fine primo quarto grazie alle triple di Toscano e Penna.



Torino mantiene aggressività e incisività a inizio secondo quarto. Alibegovic e Campani colpiscono, Rosselli e Severini dall’altra parte sono però pronti a rispondere. Verona prova a scrollarsi di dosso un po’ della ruggine accumulata durante le tre settimane passate dall’ultimo impegno, si mantiene a contatto e accelera. Candussi e il solito Jones firmano il sorpasso gialloblu a metà periodo (30-29). Aumenta la qualità difensiva scaligera e si mette in gara anche Greene: il parziale si estende e la Tezenis vola a +6 (35-29). Pinkins e Bushati dà sollievo alla Reale Mutua, ma la squadra di Cavina si ferma a 11 punti segnati nel quarto e Verona chiude il primo tempo sul 37-33.

Torino ricuce subito lo scarto all’inizio del terzo periodo con Clark e Campani, gravato presto da 4 falli. Verona produce solo due punti di Jones nei primi 4’30” e la Reale Mutua sorpassa (41-39) con un break di 8-2. E’ sempre Jones però a rialzare i gialloblu dalle secche offensive ma l’attacco dei padroni di casa appare lento, confusionario e ricco di palle perse: la schiacciata in contropiede di Alibegovic riporta sopra Torino (45-42) poco dopo la metà del quarto. Campani sfrutta una certa libertà e punge, dall’altra parte è Greene a scuotersi con un paio di canestri in entrata. Torino trova preziose risorse da Toscano, micidiale dall’arco dei tre punti e preciso anche dalla lunetta. Per Verona continua la grande serata di Jones e accoglie con favore i primi punti di Tommassini. Alla fine però sono gli ospiti a mantenersi in vantaggio dopo i primi 30′ (58-54).

Inizia il quarto periodo e con un rapido break di 8-0 firmato Janelidze-Jones, Verona sorpassa e accelera sul +4 (62-58). Severini ispira una difesa afissiante e cavina è costretto a rifugiarsi nel timeout. Da cui Torino fatica a scuotersi: ne approfitta Candussi per aumentare il parziale a favore della squadra di Ramagli. E’ Pinkins a fermare l’emorraggia torinese, ma l’americano commette il quarto fallo a 5′ dalla sirena. Candussi ne approfitta puntualmente per fare il vuoto sotto canestro e fissare il +7 (70-63) a 4′ dalla fine. Peraltro Alibegovic e Bushati non mollano la presa e Torino resta attaccata alla partita: i due combinano quattro triple e pareggiano (75-75). Rosselli e Cappelletti sprecano: è overtime. Nel prolungamento, Verona scatta con super Jones. Torino è trascinata da Bushati che però tradisce i suoi dalla lunetta. Severini prova a mettere un solco dalla lunetta, ma ancora Bushati toine lì Torino. E’ Greene a prendere il rimbalzo decisivo nel finale e regalare a Verona la vittoria.

Tabellini:

Verona: Tomassini 3, Greene 12, Severini 7, Jones 29, Candussi 16, Rosselli 8, Janelidze 7, Guglielmi. All.: Ramagli.

Torino: Penna 7, Cappelletti 4, Clark 7, Pinkins 15, Campani 11, Bushati 15, Alibegovic 11, Toscano 11. All. Cavina.