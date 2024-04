Bologna regge due quarti, poi Trapani si prende la sua rivincita

Trapani fa suo il confronto contro Bologna e vendica la scoppola della coppa Italia, lasciando i felsinei al secondo posto e futuri prossimi possibili avversari nel tabellone dei Playoff. Partita tirata e molto fisica, che Trapani fa sua con un ottimo terzo quarto, mettendo la freccia e pizzando l’allungo decisivo. Bologna non trova mai lo spunto per poter rientrare, finendo per spegnersi definivamente sul 81-69.

Trapani Shark – Fortitudo Bologna: 81-69 (14-19, 38-41, 64-58)

Trapani Shark: Notae 22, Horton 4, Alibegovic 11, Imbrò 5, Mian 5, Mollura 2, Mobio 3, Gentile 7, Marini13, Pullazi 9

Fortitudo Bologna: Aradori 10, Conti 9, Bolpin 12, Fantilelli 4, Giuri 2, Freeman 13, Ogden 15, Morgillo 4.

Ultima partita della fase ad orologio, con la capolista Trapani che chiude in casa contro la Fortitudo Bologna, nel tentativo di rilanciarsi in attesa dei playoff, ma sopratutto per vendicare la scoppola subita a Roma in coppa Italia. Per Bologna la possibilità di restare al secono posto e finire comunque nello stesso tabellone di granata per una possibile finale promozione. Clima incandescente, co il Palashark caldissimo e 150 bolognesi al seguito. Pronti via e Ogden e Freeman firmano il 5-0 ospite che apre il match. Dopo un paio di falsi attacchi, Trapani rompe il ghiaccio, con il suo duo americano per accorciare 4-5 dopo 5 minuti di gara molto intensi. Match dall’alto coefficente di errori e tanta fisicità, con Horton immediatamente gravato di 2 falli al 6′ minuto e tirato via in panchina sul 4-7 per Bologna. Il gioco da 3 punti di Marini viene pareggiato da quello di Bolpin, come poco dopo, dove ancora Bolpin risponde alla tripla di Imbrò per il 12 -15 a 2 minuti dalla prima sirena. Ultimi istanti con Bologna piu precisa, sopratutto dalla lunetta, per il 14-19 che chiude il primo quarto.

Ancora falli a carico per Trapani gia ad inizio ripresa, e liberi pesanti per Bologna, con Freeman e la tripla di Conti per il 16-22 Bolognese. Trapani sa alzare il ritmo finalmente, oltre ad un buon muro in difesa e cambia passo. Marini, Imbrò e Gentile ribaltano l’inerzia, trovando il break pesante per passare avanti per la prima volta sul 27-25 al 14′. Bologna ha l’energia giusta e sa trovare subito le contromisure con una zona fatta bene e un Conti ispirato, per il nuovo controsorpasso ospite sul 29-31 al 16′. Bologna tiene botta ,attacca bene il ferro e resta più attiva a rimbalzo, mentre Trapani si affida al tiro dalla distanza e dalla media con alterne fortune. Si va al riposo lungo sul 38-41 dove nel finale due triple in serie vengono sputate dal ferro per Mian e Imbrò, mentre Bologna non concretizza un paio di comodi appoggi da sotto.

Le schiacciate di Horton e Alibegovc aprono il terzo quarto in casa granata, con gli ospiti che rispondo con Freeman e Bolpin per stare avanti 45-46 al 23′. I botta e i risposta continuano, stavolta è Trapani con la tripla di Noate e il sottomano Marini per l 5-0 locale il nuovo sorpasso sul 50-48 e il timeout di coach Caja. Marini e Alibegavoc si trovano spesso e portano punti pesanti, e insieme alla tripla di Pullazi provano ad allungare sul +6 al 27′ (58-52). Bologna resta meno precisa e stecca un paio di attachi, lasciando a Gentile e Notae di andare per la prima volta in doppia cifra di vantaggio sul 62-52 a 2 minuti dal terminedel terzo periodo. Ci prova Freeman a riaccendere i suoi, sfruttando due blocchi perfetti di Conti e piazzando un buon 4-0 che rimette Bologna sul -6 a meno di 1 minuto dal termine. Mobio stoppa Conti lanciato a canestro, ma Pullazi sbaglia dalla distanza sulla sirena del terzo periodo che si chiude con Trapani per la prima volta avanti in un quarto sul 64-58.

Si torna in pista per gli ultimi 10 minuti di lotta, dove Bologna prova a rintuzzare il margine facendo a sportellate sotto canestro e mettendola sul piano fisico. Primi minuti solo di falli e bonus di fatto raggiunto da entrambe le parti con relativi giri in lunetta in arrivo e Alibegovic e Pullazzi a rischio con 4 falli. Trapani resta più fredda, si tiene avanti con più soluzioni e con Notae trova il sottomano del 71-60 al 34′ e nuovo timeout Caja. Bologna sembra perdere un po di energia, manda sul ferro anche qualche libero e spiana la strada ancora ad un Notae ispirato nel finale, per spingere i suoi sul 75-61 a 4 minuti dal termine. Bologna cerca l’ultimo copo di coda, ma prima Aradori e poi Ogden si infrangono sulla muraglia granata. Notae spinge il canestro del 78-65 a 2 minuti dalla fine e fa partire la Hola del Palashark in festa, mentre Blogna pian piano si spegne. l’ultima tripla di un Notae da 22 punti chiude la contesa sul 81-69 e fa partire la festa degli Shark, proiettati adesso ai playoff contro Piacenza. per Bologna playoff da seconda in classifica e possibile altra sfida con Trapani nel tabellone finale per la serie A1.